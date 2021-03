POPVETERAN: Rita Eriksen, her under et intervju med VG i 2016. Foto: Jan Petter Lynau

Produksjonsselskap beklager til Rita Eriksen etter konsertkrangel

Popartist Rita Eriksen (54) anket saken hun tapte mot produksjonsselskapet Over Norge AS. Nå har partene inngått forlik.

Publisert: Nå nettopp

Den tidligere «Stjernekamp»-vinneren gikk i 2020 til sak mot Over Norge for tapt arbeidsinntekt etter at Anita Skorgan (62) i 2019 trakk seg fra en juleturné Eriksen mente de begge hadde forpliktet seg til.

Bakgrunn: Rita Eriksen til rettssak etter avlyst juleturné

Begge parter kom opprinnelig med forslag til minnelig løsning for å unngå rettssak. Eriksen fremsatte et forlikstilbud på 250.000, mens Over Norge på sin side tilbød vilkår for samarbeid rundt senere produksjoner. Ingen av dem gikk med på det.

Nå har de imidlertid kommet frem til en enighet, og partene skriver følgende i en felles pressemelding:

«Over Norge AS og Rita Eriksen er glade for å meddele at de er kommet til forlik i tvistesaken seg imellom, og dermed legger tidligere uoverensstemmelser bak seg.»

Fortsetter samarbeid

Over Norge beklager, og partene er kommet frem til at de ønsker å fortsette samarbeidet.

«Over Norge AS beklager at Eriksen har opplevd stor påkjenning i forbindelse med diverse uttalelser på sosiale medier i anledning saken, og at unøyaktigheter kan ha fremkommet i forbindelse med omtale av saken», heter det i pressemeldingen.

Rita Eriksens advokat Hans Marius Graasvold ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar om forliket.

Da partene møttes i retten i fjor, tapte Eriksen og ble pålagt å betale saksomkostninger pålydende 222.000 kroner. Retten landet på at Eriksen ikke hadde signert en skriftlig avtale med Over Norge, og at hun dermed ikke hadde krav på pengene hun tapte.

Tilbakeblikk: Rita Eriksen vant «Stjernekamp»

Eriksen og hennes advokat mente dette var en feil avgjørelse, og saken ble anket.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: