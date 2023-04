PRISGROSSISTER: Karpe fikk utmerkelsen Årets Spellemann og ytterligere fem priser lørdag. Fra venstre: Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid.

Spellemannprisen økte seertallene

Litt opp fra 2022, men fortsatt langt unna gammel storhet.

Lørdagens Spellemannpris-utdeling på NRK skilte seg ut på flere måter.

Karpe satte et par nye rekorder – og showet gikk på TV først et par timer etter at de største nyhetene fra prisutdelingen var kjent via flere medier av en viss størrelse.

I år var det nemlig ikke noe Spellemann som ble sendt direkte på NRK; alt gikk i opptak. Og begivenhetene ble meldt fortløpende mens de fant sted i H3 Arena på Fornebu tidligere på kvelden.

Tradisjonelt har NRK som hovedregel hatt en direktesending med de største prisene, og en opptakssending hvor de smalere, mer sjangertilknyttede prisutdelingene ble vist frem.

HEDRET: Lillebjørn Nilsen fikk hedersprisen ved årets Spellemann, kort tid etter at NRK slapp en dokumentar med viseveteranen.

Under pandemien måtte statskanalen i større grad basere seg på forhåndsinnspilte løsninger, men ved disse sendingene var ikke katten ute av sekken før resultatene ble vist på TV.

Ved fjorårets sending var utdelingens gang og sending langt på vei tilbake til normalen, men seertallene var nede på 346.000 for hovedsendingen – mer enn halvert siden 2019.

348.000 fulgte sendingen direkte i helgen, mens 18.000 inntok utdelingen via NRKs app – 366.000 til sammen, og en seerandel på 45 prosent.

– Dette er forventede tall og jeg er godt fornøyd med at 45 prosent valgte Spellemann sent lørdag kveld, sier Stian Malme, prosjektleder for Spellemann i NRK.

