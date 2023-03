SI DET, SI DET, SI DET: Kyrre Gørvell-Dahll prøver seg på Paul McCartney og Michael Jackson, men får det ikke helt til å sitte i den korte versjonen for stream.

Ukens låter uke 13/23: Kygo, Anna of the North, Capow x 2G

Kygo remikser gamle helter, Rosa Linn prøver å gjenskape sin egen virale suksess og dessuten en inderlig sang om en stein (!).

Kygo, Paul McCartney, Michael Jackson – «Say, Say, Say»

«Say, say, say» er en så perfeksjonert dansbar poplåt at det er vanskelig å gjøre den mer levende. Interessant nok gjør da også Kygo nesten det motsatte, og prøver å avlive alt som er godt med dette mestermøtet fra 1983. Remiksen er for kort til å virkelig ta av (hele minuttet kortere enn originalen), og går fullstendig tom for ideer etter pianoriffet rundt det første minuttet. Synd, fordi flere tidligere forsøk på å tenke nytt rundt gamle hits har vært strålende arbeid fra bergenseren. Men klart, det er jo imponerende å ha samkreditering som produsent med George Martin. Selv om jeg tror sistnevnte hadde snudd seg uansett hvor han måtte være begravet.

Rosa Linn – «Never be mine»

Armenske Rosa Linn og «Of Monster and Men»-inspirerte «Snap» har i etterkant fått en mye større Eurovision-hit enn både Måneskin og Kalush Orchestras vinnerlåt. Her er hun med en ballade som er større enn seg selv, en slik som nesten er garantert til å dukke opp i en «Maskorama»-episode til høsten for å fremvise vokale kvaliteter. Men virkelig spennende er det ikke.

Days of August – «Postcards»

Her er en trio fra flere steder i Rogaland som ikke bare plukker opp tråden fra Kings of Convenience, men gjør den større og mer patosfylt. Ja, egentlig er det langt over i skjæringspunktet mellom Elliott Smith og Paul Simon. «Postcards» er den luftigste og mest nydelige nye låten man kan høre med strykere alle fredager fram til august. Den kommer til å vare mye lenger enn det.

PRØVER SITT BESTE: Og det går egentlig ganske greit for Anna Lotterud. Eller Anna of the North som hun kaller seg.

Anna of the North – «Try My Best»

Nei, dette er ikke en engelsk cover av Erlend Ropstads album «Det beste vi får til». Spellemannsnominerte Anna Lotterud har laget myk popelektronika av menneskelig nummenhet tidligere Men her er etterlatt inntrykk ikke tom resignasjon, men vennlig håp. Dette er musikalsk luft – i forståelsen oksygen.

Capow x 2G – «Fra meg til deg»

Fjorårets yngste og største overraskelse har tatt turen ned fra 31. etasje og nærmer seg mer Isah på sitt mest lidenskapelige i årets første singel. Både i de myke beatene og i vekselbruken av engelsk og norsk. Teksten, om den umulige oppgaven om å redde et forhold, virker oppriktig og sår. Dessverre når det ikke helt fram, men flyten er det ingenting å si på.

FRA DEM: Capow og 2G fyller ikke opp en private jet med bagasje denne gangen.

Vilde Tuv – «Old Stone»

I den litt begrensede kategorien «eksentrisk på norsk» har Vilde Tuv for lengst fått sitt helt eget hjørne. Først sang hun ganske så originale tekster på norsk. Så ga hun ut instrumentaltrance med blokkfløyte. Her er trancen med videre, men denne gangen med en engelsk tekst om steiners indre sjelsliv. Det er langt fra like søkt som du skulle tro. Eventuelt akkurat så knirkete som man skal forvente.

Luke Elliot – «What it is»

Denne norgesbaserte amerikaneren har gitt ut flere kyndige album som gløtter så mye til lydsporet til «Exit at han ble en del av det i sesong 2. På sitt kommende album har han derimot hanket inn bistand på komponistsiden. Sammen med blant annet svenske Peter Kvint (som har mye Morten Harket på CV-en) skapes her et mer nyansert og håpefullt mørke, litt for mye konsentrert rundt et columbi egg-refreng som setter seg relativt klistrende godt. Som skapt for rulletekster på musikkprogrammer som ikke finnes lenger.

