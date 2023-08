KONFLIKT: Artistgruppen Roc Boys avbildet fra venstre Morten Undheim Lutnæs, Henrik Meinich, og Kristoffer Brandshaug, skulle ha hatt konsert for BI-studenter i fadderuken, men konserten ble avlyst.

Full splid mellom artistgruppen Roc Boys og fadderstyret på Handelshøgskolen BI

Artistgruppen Roc Boyz hevder de ble nektet å holde en planlagt konsert, arrangert av Handelshøyskolen BI i Bergen. Nå fyrer manageren deres løs mot arrangøren.

Kortversjonen Artistgruppen Roc Boyz skulle ha opptrådt under fadderuken til Handelshøyskolen BI i Bergen, men konserten ble avlyst.

Ifølge Fadderstyret var gruppen 25 minutter for sene. Roc Boyz skulle ha spilt i en halvtime - forsinkelsen ville dermed gitt dem bare fem minutter på scenen.

Roc Boyz selv hevder at de ble nektet å spille og sier at de hadde hatt mulighet til å ha en lengre konsert.

Nå er det full splid mellom partene på sosiale medier. Vis mer

Torsdag forrige uke sto rundt 1100 ferske BI-studenter i Marinehallen i Bergen, klar for konsert med Roc Boys. Konserten skulle være en del av fadderuken. fadderuken.Fadderuken er den første uken av et nytt studieår ved en høyskole eller universitet. Studenter som allerede har startet studiene er faddere for nye studenter, og introduserer de for studentlivet og hverandre. Ofte har de ulike fadderukene arrangementer, som konserter eller bookede utesteder.

Tiden gikk, men artistene dukket aldri opp på scenen.

Til slutt kom Roc Boyz sin manager Dennis Kiil scenen, og fortalte publikumet at gruppen ble nektet å spille, det viser en video Roc Boyz selv har publisert på TikTok.

I videoen under ser man reaksjonen til BI-studentene.

Nå er det full uenighet mellom partene over når konserten egentlig skulle ha startet - og hvorfor konserten ble avlyst.

Til VG sier manager Dennis Kiil at avtalen var at Roc Boys skulle spille klokken 22.45, og at de var 10 minutter forsinket.

– Vi hadde gjort lydprøve på BI sitt lokale tidligere på dagen, så det var bare plug and play. Vi var klare til å opptre 10 minutter etter avtalt tid.

Forsinkelsen skyldes ifølge Kiil problemer med en brannalarm på en tidligere konsert de hadde samme kveld.

Han hevder også at det var arrangøren hyrt inn av BI, som slo seg vrang.

– Arrangør satte seg på bakbeina og ga meg et ultimatum: Enten avlyser han, eller så må jeg godkjenne halv pris. Noe jeg ikke har myndighet til, ettersom jeg har signert bort all bookingansvar til bookingselskapet United Stage, sier Kiil til VG.

HEVDER AT ARRANGØREN AVLYSTE: Manager for Roc Boyz hevder at det var arrangøren som avlyste.

– Dere har gått ganske hardt ut med å poste to videoer på TikTok av hendelsen, hvorfor valgte dere å gjøre det?

– Kiil MGMT og mine artister vil alltid være åpne og ærlige til fansen vår, som betyr alt for oss. Går du i krig mot mine artister går jeg i krig tilbake, svarer Kiil.

Fullstendig uenig

At Roc Boyz ble nektet å spille, står i stor kontrast til hva fadderstyret til «Fadderullan» ved Handelshøgskolen BI i Bergen hevder.

Leder for Fadderstyret i BI Bergen, Olene Helgeland, henviser til deres offentlig uttalelse på Instagram. Der skriver de at konserten ble avlyst, fordi artistgruppen var forsinket fra et tidligere arrangement.

Ifølge fadderstyret var artistene 25 minutter forsinket og ikke 10 minutter som artistene hevder.

Videre skriver styret at Marinehallen har avtale med kommunen, som sier at konserten måtte slutte klokken 23.15. Roc Boyz hadde dermed bare rukket å spille i fem minutter.

Fadderstyret hevder at de hadde en dialog med manager Dennis Kiil om et mindre honorar for et par sanger, men ifølge styret skal ikke Roc Boyz og manageren ha ønsket å diskutere dette.

Fadderstyret booket artistgruppen Rock Boyz gjennom eventbyrået MG.

Ole Christian Mellerud, daglig leder i selskapet MG Event sier til VG at han skulle ønske situasjonene ble håndtert på en bedre måte.

– Det er kjipt at det ikke gikk an å løse det på en ryddig og profesjonell måte, sier Mellerud.

Arrangerer ny konsert

Til spørsmål om hvem sin feil det er at den planlagte konserten ble avlyst, svarer Kiil at det kun er uheldige omstendigheter. Han forteller til VG at de har planer om å arrangere ny konsert gratis for BI-studenter som plaster på såret.

– Det som er det tristeste med dette er at det går utover fansen vår, som bare vil ha en bra kveld, derfor holder vi konsert i Bergen 2. september. Roc Boyz og Kiil MGMT gir gratis inngang til alle som hadde billett til BIs fadderuke.