IKONISK ALBUMCOVER: Nirvanas «Nevermind» er et av de mest kjente plateomslagene fra 90-tallet.

Nirvana vant søksmål om albumcover

Mannen som pryder coveret på det legendariske albumet «Nevermind» vant ikke frem mot rockebandet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Spencer Elden hevdet, 30 år etter at platen kom ut, at hans navn og identitet for alltid er forbundet med kommersiell, seksuell utnyttelse han erfarte som mindreårig.

Bildet ble tatt av Elden fire måneder gammel i California, og Elden saksøkte bandet i 2021 for albumet som allerede har solgt over 30 millioner kopier, og som stadig vekk relanseres, senest til 30-årsdagen i fjor.

Saken ble først avvist i januar etter at Eldens advokater ikke rakk en tidsfrist for å svare på Nirvanas krav om å avvise saken med begrunnelse om at Elden hadde tjent penger på coveret i tre tiår.

Eldens advokater fikk en sjanse til, men dommer Fernando M. Olguin avviste saken. Begrunnelsen er at Elden har ventet for lenge med søksmål, siden han har visst om coveret i over ti år.