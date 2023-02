GRAMMY-VINNER: Beyoncé, her med ektemannen Jay-Z.

Nordmann vant Grammy med Beyoncé

Produsent Jens Christian Isaksen fra Bergen har fått den amerikanske musikkprisen. Og mer kan det bli.

På Grammy-prisens hjemmeside bekreftes det at nordmannen har fått pris som en av produsentene på Beyoncés låt «Break My Soul».

Den er vinner i kategorien «best dance/electronic recording».

– Kjempestas, satser på flere priser i løpet av natten!, sier Isaksen til VG.

PRODUSENT: Jens Christian Liven Isaksen (46), her sammen med sønnene Isak (t.h.) og Nikolas.

Han er nemlig også nominert i ytterligere to kategorier med superstjernen, og dette er de to prisene som kanskje henger høyest av alle.

Det er låtprisen «record of the year» – årets innspilling – hvor «Break My Soul» er nominert.

De øvrige nominerte der er ABBA – «Don’t Shut Me Down», Adele – «Easy On Me», Mary J. Blige – «Good Morning Gorgeous», Brandi Carlile/Lucius – «You And Me On The Rock», Doja Cat – «Woman», Steve Lacy – «Bad Habit», Kendrick Lamar – «The Heart Part 5», Lizzo – «About Damn Time» og Harry Styles – «As It Was».

Og «album of the year» – årets album – for Beyoncé-platen «Renaissance», hvor «Break My Soul» og altså Isaksens innsats er inkludert.

* VG kommer med mer