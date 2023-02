UTE: John Lydon (66) skal ikke representere Irland i Eurovision.

John Lydon får ikke bli med på Eurovision-sirkuset

Det blir ingen Eurovision-finale på Sex Pistols-legenden John Lydon, som tidligere har latterliggjort sangkonkurransen.

Med bandet Public Image Ltd. (PIL) deltok Lydon med låta «Hawaii». En sang dedisert til kona, som lider av Alzheimers.

Den melankolske og skjøre sangen mimrer tilbake til en minnerik ferie paret tilbrakte på øya sammen. Han har fortalt at han gråt mye under arbeidet med teksten om kona, som han bruker mye tid på å pleie.

Låta har høstet ros også blant gamle fans av det i sin tid musikalsk konfronterende bandet.

Til tross for et sterkt budskap måtte Lydon nøye seg med en fjerdeplass. Det ble klart fredag kveld, under Irlands svar på Melodi Grand Prix.

– Forferdelige sanger

Til tross for sin egen deltakelse i konkurransen har rockelegenden tidligere sagt at han har fint lite til overs for hele Eurovision-sirkuset.

Til irske RTE Radio1 sa han at han aldri har fulgt med på showet. Likevel har han sterke meninger om bidragene.

– Sangene er regelrett forferdelige, ler Lydon.

– Hele greia er jo motbydelig, slik jeg ser det. Jeg er en låtskriver, jeg opptrer live, og disse showene fremstår bare så fryktelig falske for meg. Men hør, vi gir dem nå en sjanse til å bryte ut av formatet, sa han.

Han påpekte likevel at han var takknemlig for muligheten til å bli med i konkurransen.