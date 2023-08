HADDE TONEN: Julie Bergan og Alan Walker på scenen under Spellemannprisen i 2018, året de slapp låten «Ignite», en internasjonal slager.

Alan Walker-video med Julie Bergan tatt bort

I kjølvannet av konflikten mellom artistenes leire, er musikkvideoen til låten det krangles om fjernet fra YouTube.

Som VG tidligere har omtalt, ble samarbeidet mellom Alan Walker (25) og Julie Bergan (29) brutt i fjor.

De lagde først en stor hit sammen i 2018.

Det var også målet med låten «Ritual» i 2022, men den ble utgitt uten Bergans bidrag som låtskriver og vokalist, etter konflikt om fordeling av prosentandeler for verket.

Som følge av konflikten og bruddet har Bergans management Circle varslet søksmål med krav om erstatning.

Ifølge Walkers management MER dreier det seg om et millionbeløp.

Krevde klippene fjernet

Oslo tingrett opplyser til VG fredag at en slik sak ikke foreligger der per nå.

Circle Management ser likevel ut til å ha fått aksept for et av sine tidligere krav til Walker-teamet: At Julie Bergan ikke skal figurere i musikkvideoen til «Ritual».

Selv om versjonen av «Ritual» som kom ut ble sunget av en annen vokalist, var Bergan fortsatt å se i flere sekvenser av videoen.

BEDRE STEMNING: Alan Walker og Julie Bergan i 2018, da på oppdrag sammen i Beijing.

Kort tid før samarbeidsbruddet var Bergan med Walker på internasjonal turné, og fremførte «Ritual» sammen med ham. Klipp fra denne turneen ble brukt i musikkvideoen.

– Disse har jeg bedt MER om å fjerne, men det ble tydeligvis ikke tatt hensyn til, sa Bergans manager Cecilie Torp-Holte til VG på tampen av 2022.

MED I VIDEOEN: Julie Bergan, her i den nå skrotede musikkvideoen til «Ritual».

I løpet av inneværende sommer er «Ritual»-videoen med klippene av Bergan tatt bort fra Alan Walkers MER-drevne YouTube-kanal.

Den er ikke erstattet med en ny video. I stedet får man høre versjonen uten Bergan, ledsaget av et Walker-bilde som også er omslaget til hans siste album, «Walkerverse».

«Rest in peace, Ritual (Music Video). 2022-2023», heter det i den mest likte kommentaren fra brukere under.

Hverken Torp-Holte i Circle eller Gunnar Greve i MER ønsker å kommentere saken.

I sommer ble det kjent at Alan Walker nå jobber med milliardærdatter Sophie Stray Spetalen (19).