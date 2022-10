GRUSER DE FLESTE: Roza Kostandyan (22) fra Armenia, kjent under artistnavnet Rosa Linn.

Rosa Linns Eurovision-hit «Snap» passerer Alexander Rybaks «Fairytale» på Spotify

Sangen som «kapret» 20. plassen i årets Eurovision Song Contest blir nå den tredje mest avspilte ESC-låten på Spotify noensinne, på bekostning av Norges siste triumf i konkurransen.

«Rosa Linns «Snap» har i skrivende stund passert 60 millioner, og kan meget vel komme seg inn blant de ti øverste om suksessen vedvarer», skrev VG for to måneder siden.

Suksessen har vedvart, den: «Snap» har for lengst passert 200 millioner avspillinger på verdens største strømmetjeneste, Spotify.

Den siste måneden har sangen i tur og orden passert tallene til tre svenske ESC-vinnere: Måns Zelmerlöws «Heroes» (2015), Loreens «Euphoria» (2012) og ABBAs «Waterloo» (1974).

Og nå er tiden kommet for å passere Alexander Rybaks «Fairytale», som tok Norge til sin foreløpig siste ESC-seier i 2009.

Langt til toppen

I skrivende stund ligger «Snap» så vidt over 217 millioner avspillinger, «Fairytale» rett under 218 millioner.

«Snap» har i tillegg over 48 millioner avspillinger i andre versjoner, 38 av dem fra en «High And Fast»-variant som er blitt spesielt populær på videotjenesten TikTok.

Originalversjonen av «Snap» har i lengre tid hatt ca. 2,5 millioner avspillinger daglig, mens «Fairytale» ligger på rundt 270.000 daglige.

Lørdag vippes «Fairytale» ned fra pallplassen.

Derfra må Rosa Linn jobbe litt for å nå høyere:

Annenplassen holdes av italienske Måneskin, hvis «Zitti E Buoni» fra 2021 spilles omtrent 230.000 ganger daglig. Den har over 343 millioner avspillinger til sammen i skrivende stund.

På topp ligger nederlandske Duncan Laurence, antagelig trygt en stund til. Hans «Arcade» fra 2019 har 810 millioner avspillinger å slå i bordet med.

«Urettferdige» tall

Det må nevnes at tallene over her ikke helt yter Rybak og «Fairytale» rettferdighet.

Spotify eksisterte riktignok da «Fairytale» kom ut og vant Melodi Grand Prix først, Eurovision dernest, men på det tidspunktet var det fortsatt to år igjen til strømmetjenesten kunngjorde at de hadde nådd sin første million betalende brukere, i 2011.

I skrivende stund har Spotify 188 millioner betalende, og i tillegg 256 millioner som bruker plattformens reklamefinansierte løsning gratis.

Man kan bare spekulere i hvor høye tall «Fairytale» ville hatt nå dersom Spotify hadde hatt sin nåværende posisjon i 2009 – men det ville antagelig vært snakk om minst et par-tre hundre millioner flere avspillinger, om man tar i betraktning hva en internasjonal hit av et visst kaliber normalt får mens den er ferskvare.

NASJONALSKATT: Alexander Rybak spilte seg inn i mange hjerter med «Fairytale». Her på scenen under Eurovision i Moskva mai 2009.

Sony, et av de tre store internasjonale plateselskapene, signerte avtale med Rosa Linn i sommer.

Dette etter at «Snap» noen uker etter 20. plass av 25 mulige i ESC-finalen fikk betydelig oppsving på TikTok, hvor særlig refrenget «Snapping one-two – where are you?» er mye brukt.

Lena Midtveit er norgesdirektør for Sony, og storkoser seg med «Snap»-suksessen.

– Rosa Linn, som kommer fra et lite sted i Armenia, er en fantastisk låtskriver og produsent. At flere får øynene opp for henne synes vi er fryktelig stas, sier hun.

Midtveit minnes at det tidligere primært var vinnerlåtene i Eurovision som fikk mest suksess.

– Men nå ser vi at flere låter fra samme år kan bli minst like populære. Vinduet for umiddelbare hits har blitt større og musikken har lengre levetid. Eurovision er springbrettet og TikTok tar det videre til en ny og kanskje yngre målgruppe som ellers ikke hadde fått det med seg.

Denne uken ble det kunngjort at Rosa Linn skal varme opp for popgiganten Ed Sheeran under fem konserter på hans Nord-Amerika-turné til våren.

Og Alexander Rybak? Han lider antagelig ingen nød:

Hans eget selskap Alexander Rybak AS satte omsetningsrekord på 5,4 millioner kroner i 2021, og resultatrekord før skatt med 2,6 millioner i overskudd. 36-åringen tok også ut en million i utbytte.

VG har bedt Rybak om kommentar til saken.