TILBAKE: Kurt Nilsen viser en mer personlig side av seg selv når han endelig kommer med ny musikk for første gang på seks år. «Get Moving Too» er tilgjengelig i dag og har absolutt ingenting med jul å gjøre ...

Kurt Nilsen fant tilbake til kjæresten: − Det oppfattes vondt når det blir brudd

Etter ett år fra hverandre, fant Kurt Nilsen (44) og Oda Rivrud (33) tilbake til kjærligheten.

Slik blir det splitter nye låter av. Som «Get Moving Too» som kommer fredag, Kurt Nilsens første nye låt på seks (!) år. Den er et resultat av ønsket om å finne ut av ting, å komme seg videre.

– Det har jo vært noen ups and downs de siste ti årene. Man lever i en saktegående bølge av opp- og nedturer hele tiden. Det blir som en liten dagbok der du kan mimre litt om deg selv, og når du setter deg tilbake til en tid da ulike ting skjedde, kommer det plutselig sanger, forteller Nilsen.

Dette er låtskriver-teknikken som han har benyttet de siste årene. Han innrømmer at «Get Moving Too» tar utgangspunkt i en nedtur for artisten som privat både har vært gjennom en skilsmisse og et brått samlivsbrudd.

– Den låten har ingenting med skilsmissen å gjøre, det handler mer om det siste forholdet. Det som er så rart, er at ... Da det skar seg, så gikk det ett år. Men plutselig en dag får jeg en telefon. Så ordnet alt seg igjen. Det oppfattes vondt når det blir brudd, men nå forstår jeg hvor utrolig heldig jeg er. Alle stjernene spilte plutselig på lag igjen, forteller han.

I dag er forholdet godt gjenopprettet og paret har bosatt seg i Lier, selvfølgelig med eget hjemmestudio der Kurt Nilsen tilbringer flere timer daglig.

Der kommer også inspirasjonen.

– Jeg slet nok med en liten skrivesperre i en periode. Da ble det viktig ikke å stresse ting frem, men legge det til side og vente. Jeg oppdaget at alt handler om å fortelle fra hjertet, ikke bare komme på en masse ting. Det er den måten jeg skriver best på, men noen ganger er det sånn; oj, det ble nesten for nært og personlig. Det kan være såre tema å snakke om.

– Som du sliter med å åpne opp om?

– Ja, det er helt forferdelig å snakke om! Men jeg kan vise det gjennom musikken min.

I år er det tyve år siden Kurt Nilsen dukket opp med englestemmen sin og feide konkurrentene av både Idol-hjemmebanen og World Idol-bortebanen.

Men det er hele 23 år siden undertegnede først så Kurt Nilsen, da som vokalist i Breed, senere Fenrik Lane. Med neglesprett i snøføyka stilte bandet seg opp utenfor konferansehotellet under bransjefestivalen by:Larm i Bergen og serverte en halvtimes hissig rock-show i protest mot at de ikke var funnet verdige til det offisielle programmet.

Kurt Nilsen gliser når han tenker tilbake på happeningen.

– Det er faktisk en av de tingene jeg er aller mest stolt av. Det viser baller, det viser draiv og det viser foroverlenthet. Det var stilig og gøy, og den gutsen mener jeg at jeg fremdeles har. Ikke på den samme rebelske måten, men mer gjennomtenkt, sier han.

– Det er klart at man har tatt med seg mye lærdom på veien, folk man har møtt, spilt med og lært av. Og det har vært noen runder på landeveien ...

Nilsen blir tankefull.

– Alt dette tar jeg med i bagen videre for nye låter. Men jeg kan nok ikke med hånden på hjertet si at jeg er helt den samme personen som for tyve år siden. Men draiven og interessen for det jeg holder på med, er den samme.

Den siste halvdelen av disse tyve årene har vært preget av Kurt Nilsen som Norges største juleartist. Juledressen skulle egentlig skrotes for godt for to år siden, men pandemien satte en stopper for det. I 2022 hadde Kurt Nilsen kun to konserter igjen da han selv fikk corona fire dager før julaften.

– Det var, for å si det rett ut, noe dritt. Og det satt hardt i, julaften var det bare å sove seg gjennom. Jeg hadde gjennomført 14 konserter på åtte dager i Bergen, og halvveis i den første konserten i Oslo Spektrum merker jeg at noe er galt, alvorlig galt, i halsen. Og det kom så fort. Jeg tenkte; hæ, hva er det som skjer?

Nå blir det derfor to Spektrum-konserter neste jul også før han abdiserer som adventstidens julekonge.

– Du blir jo skikkelig lei deg, vi vil jo at alt skal gå bra og avslutte med stil. Samtidig blir det digg å komme i gang igjen med andre ting og henge juledressen tilbake i skapet. Det føles som om jeg har hatt to forskjellige karrierer i alle disse årene.

Husker du han her?