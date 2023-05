PÅ BALLEN: Kyrre Gørvell-Dahll og Joe Jonas, flankert av Camille Kostek (t.v.) og Cindy Kimberly i musikkvideoen til «Dancing Feet».

Kygo-låt mest spilte norske på radio i Norge 2022

Samarbeidet med Joe Jonas var den norske låten som slo best an hos radiokanalene i Norge i fjor. Samtidig har Chris Holsten festet ytterligere grep om lytterne.

VG har fått lister fra vederlagsorganisasjonene TONO TONO TONO er et samvirke som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag. De har over 39.000 medlemmer i Norge.og Gramo GramoGramo er et norsk vederlagsbyrå for musikere, artister og plateselskaper. På vegne av utøvende kunstnere og produsenter forvalter Gramo deres rett til vederlag når innspilt musikk blir kringkastet eller offentlig fremført på annen måte. Gramo oppkrever vederlag fra radiostasjoner, kafeer, hoteller, butikker og andre som anvender innspilt musikk i offentlig fremføring. med oversikt over hva som ble mest spilt på norsk radio i 2022.

Listene sammenfaller ikke helt, siden tallgrunnlaget er ulikt, men de viser begge at den mest kringkastede sangen signert en norsk artist i fjor var Kygos «Dancing Feet», som har den amerikanske popstjernen Joe Jonas på vokal.

Begge listene har videre Chris Holstens «Slå hjerte slå» og «Smilet i ditt eget speil» i tetsjiktet. Samme manns «Bare når det regner» ble også mye spilt.

STERKT GREP: Chris Holsten hadde tre låter i høy rotasjon på norsk radio i 2022.

Nykommer Ramón gjorde det sterkt med «ok jeg lover».

Dagny, som hadde den mest spilte norske radiolåten i både 2020 og 2021 («Somebody»), er også høyt på 2022-listene med «Pretty», en duett med Astrid S.

Andre populære norske radioslagere i fjor var Vinnis «Glorie» og Ballinciagas «Dans på bordet». Emma Steinbakkens Hellbillies-cover «Jeg glemmer deg aldri» fra 2021 stod også støtt.

LAGDE RADIOSLAGER: Dua Lipa og Elton John.

Av internasjonale låter var Elton John og Dua Lipas «Cold Heart» i tung rotasjon.

Det samme var Harry Styles’ «As It Was», Benson Boones «Ghost Town» og Adeles «Easy On Me».

Ed Sheerans «Bad Habits» fra 2021 hadde også et godt radioliv i Norge i 2022.

Stor strømmevekst

Ifølge TONO, som har ca. 39.000 medlemmer, ble det satt ny rekord for opphavsrettsinntekter i Norge i 2022.

De melder om 864,6 millioner kroner i omsetning i fjor, opp fra 844 millioner i 2021, en økning på 2,45 prosent.

Kringkasting er og blir den største inntektskilden for låtskrivere, fremgår det av TONO-tallene.

Radio, TV og digitale tredjepartsdistributører av radio- og TV-innhold genererte over 348 millioner i opphavsrettsinntekter i 2022.

Inntektene fra strømmetjenester som Spotify og Netflix var på 225 millioner.

– TONOs inntekter fra musikk- og filmstrømmetjenester har vokst med 60,9 prosent fra 2020, og 70 prosent fra 2017, sier Karl Vestli, administrerende direktør i organisasjonen.

Dette er en økonomi som skaper store forskjeller mellom de som strømmes mye og de som har et smalere publikum, mener han.

– De aller fleste av våre medlemmer har lave inntekter fra strømming, og det oppleves ikke som et område der betalingene for musikken er rimelig, sier Vestli.

Av fjorårets inntekter kom 104 millioner fra konsertvirksomhet, som med det er tilbake på nivået fra 2019, altså før pandemien.