RETTSSALEN: Cardi B omgitt av sine advokater i retten i New York torsdag.

Cardi B gjorde helomvending – innrømmet skyld i retten

Superstjernen Cardi B (29) møtte i retten i New York i går. Der la hun seg flat og slipper dermed unna med samfunnstjeneste.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den amerikanske artisten, som så sent som i juli opptrådte på Stavernfestivalen, var siktet for forseelse i forbindelse med to voldsepisoder på en strippeklupp i New York i 2018.

Sjalusidrama skal ha vært bakgrunnen for at Cardi B og hennes følge gikk løs på to kvinnelige bartendere.

Cardi B var iført kremfarget genser og hadde håret utslått da hun sammen med sine advokater møtte opp i Queens County Criminal Court i Queens.

Reuters melder at Cardi B, som tidligere har nektet skyld, denne gangen innrømmet skyld i det som omtales som «tredje grads overfall», som innebærer fysisk fornærmelse.

Belcalis Almanzar, som rapperen opprinnelig heter, innrømmet også skyldig i punktet som gikk på «farefull uansvarlighet».

Dommeren bestemte at Cardi B og to medsiktede skulle idømmes 15 timers samfunnstjeneste.

– Ingen er hevet over loven. Ved å erklære seg skyldig i dag, har Belcalis Almanzar og de to andre tatt på seg ansvaret for handlingene sine. Statsadvokatens kontor er fornøyd med dette utfallet, som inkluderer egnet samfunnstjeneste, uttalte statsadvokat Melinda Katz i retten ifølge nettstedet JAM.

PRISBELØNT: Rapperebellen med trofé under American Music Awards i Los Angeles i fjor.

Retten besluttet også at Cardi B og de to andre siktede i løpet av en tre års periode skal forbys å nærme seg de to ofrene i saken.

Cardi B sier i en offentlig kunngjøring i forbindelse med rettshøringen at det er viktig for henne å være et godt eksempel for barna sine – ved å ta ansvar for dem man har gjort.

– En del av det å bli voksen og modnes, er at man tar ansvar for egne handlinger. (...) Jeg har gjort noen dårlige valg i fortiden, som jeg ikke er redd for å stå for. Disse øyeblikkene definerer ikke hvem jeg er i dag, sier Cardi.

29-åringen har en datter på fem år og en sønn på ett år med rap-ektemannen Offset (30).