VANT: Svenske Loreen vant ESC 2023 med låten «Tattoo». Nå planlegger Sverige neste års konkurranse.

Sveriges Television vil kutte Eurovision med en time

Årets finalesending ble på fire timer og et kvarter. SVT bekrefter nå at de jobber med å få trimmet showet ned til tre timer og et kvarter.

Dette kommer frem i dokumenter Aftonbladet har fått tilgang til.

Blant mange detaljer og krav til de svenske byene som ønsker å arrangere Eurovision Song Contest i mai 2024 – Stockholm, Göteborg og Malmö er blant dem – står det at man beregner å sende finalen fra klokken 21.00 til 00.15.

I 2023-finalen i Liverpool var sendingen satt opp fra 21.00 til 01.00, men skled over med et kvarter.

GOD NUMMER TO: Finske Käärijä fikk flest publikumsstemmer i årets ESC, men juryene hindret seier. Hans «Cha Cha Cha» herjer uansett hitlistene i sommer.

SVTs sjefprodusent for Eurovision, Ebba Adielsson, bekrefter overfor Aftonbladet at 21.00 til 00.15 er målet.

– Ja, det er klart ønskelig å holde seg til denne tiden så langt det er mulig, skriver hun i en melding til avisen.

– Men når alt kommer til alt avhenger det av antall land som deltar og visse andre faktorer som kan ha med innholdet og programmet å gjøre.

Bort med dødtid

Aftonbladets ESC-ekspert Tobbe Ek skriver i sin kommentar om saken at både han selv og andre store fans av sirkuset i flere år har sukket over at sendingene bare har blitt lengre og lengre.

VIL HA MINDRE

Han mener dette har sammenheng med at avstemmingen starter først etter at alle låtene er fremført, og at man vil ha et så langt «avstemmingsvindu» som mulig.

Ek har noen forslag til hva som kan gjøres:

Droppe åpningsnummer, flaggparade eller videoinnslag i starten

Droppe minst én pause-opptreden

Åpne for avstemming så fort showet starter

Gjøre tidsperioden for avstemming kortere og tydeligere

– Slik kan man kutte en haug pausenumre og dødtid. Det skal bli spennende å se om dette holder hele veien, skriver Ek.