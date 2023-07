DEFINERENDE ØYEBLIKK: Sinéad O’Connor får trøst og støtte av countrystjernen Kris Kristofferson mens hun står på scenen i Madison Square Garden i New York høsten 1992, hvor et publikum på 20.000 buet henne før hun skulle opptre på en hyllestkonsert for Bob Dylan. Konserten var hennes første liveopptreden etter at hun rev i stykker et bilde av paven på TV.

Morrissey raser mot Sinead O’Connor-hyllester

Den britiske poplegenden hyller selv den avdøde artisten, men langer ut mot behandlingen av O’Connor mens hun fortsatt var i live – og hvordan hun endelig blir akseptert først etter sin død.

Irske Sinead O’Connors dødsfall ble bekreftet av hennes familie onsdag kveld. Artisten ble 56 år gammel.

Torsdag formiddag sier politiet ifølge blant andre BBC at en kvinne på 56 ble funnet livløs og erklært død i en London-leilighet onsdag formiddag. De omtaler dødsfallet som «ikke mistenkelig».

O’Connor var til det siste åpen om sin store sorg over å ha mistet sønnen Shane, som tok livet sitt tidlig i 2022. Han var 17. O’Connor hadde ytterligere tre barn.

Hun slo gjennom med en enormt populær versjon av den frem til da lite kjente Prince-sangen «Nothing Compares 2 U» i 1990.

Men det ble tidlig klart at hun ikke var her for å gå inn i popstjernerollen på ordinært vis.

AKTIV: Sinéad O’Connor ga ut lite musikk i senere tid, men opptrådte mye live. Her under en konsert i Budapest i 2019.

I 1992 rev hun i stykker et bilde av paven på det amerikanske underholdningsprogrammet «Saturday Night Live», for å sette fokus på misbruk av barn i den katolske kirken.

Siden den gang har omtale av O’Connor ofte handlet om kontroversielle utspill og manøvre, og i mindre grad om hennes musikk.

– Aldri rost før døden

Hennes tidlige bortgang har imidlertid utløst en formidabel strøm av hyllester, fra store artister og Hollywood-kjendiser så vel som politikere og politiske aktivister.

Tidligere The Smiths-vokalist Morrissey, hvis forhenværende bandkolleger spilte med O’Connor da hun hadde størst kommersiell suksess, tar nå et oppgjør med en bransje han mener behandlet O’Connor elendig mens hun var i live.

REFSER BRANSJEN: Steven Patrick Morrissey, kjent under artistnavnet Morrissey.

Han viser til at hun på nittitallet ble droppet av plateselskapet sitt etter å ha solgt syv millioner album for dem. Morrissey medgir at hun ble «gæern», men understreker i samme setning at hun aldri ble uinteressant.

– Hun hadde ikke gjort noe galt. Hun hadde en stolt sårbarhet ... og det er et visst hat i musikkbransjen mot sangere som ikke «passer inn» (dette vet jeg så altfor godt), og de blir aldri rost før døden – når de endelig ikke kan svare tilbake, skriver Morrissey på sin nettside.

– For sent

Videre refser han hvordan O’Connor nå omtales som et «ikon» og en «legende»; idiotiske betegnelser i denne konteksten ifølge Morrissey.

– Dere roser henne nå BARE fordi det er for sent. Dere hadde ikke mot til å støtte henne da hun levde og hun lette etter dere. Pressen vil stemple artister som skadedyr på grunn av det de holder tilbake ... og de vil kalle Sinead trist, feit, sjokkerende, sinnssyk ... å, men ikke i dag!

Morrissey – som selv har slitt med å samarbeide med plateselskaper over lengre tid – mener at det er de samme sjefene som ikke ville jobbe med O’Connor som nå hyller henne.

– Det var DERE som overtalte Sinead til å gi opp ... fordi hun nektet å bli stemplet, og hun ble fornedret, ettersom de få som beveger verden videre alltid blir fornedret.

Morrissey refererer til andre kvinnelige artister som døde tidlig: Judy Garland, Whitney Houston, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Billie Holiday.

Han kritiserer det han omtaler som «musikkgalskapen», og gjør det klart at en frittalende figur som O’Connor ikke passer inn der.

– Hun var en utfordring, og hun kunne ikke settes i bås, og hun hadde mot til å si ifra når alle andre holdt seg trygt stille. Hun ble trakassert bare for å være seg selv, tordner 64-åringen.

