GULLÅR: Chirag Rashmikant Patel i Karpe kan se tilbake på sitt største år noensinne som halvparten av Karpe. Fredag ble året kronet med seks egne Spellemann-nominasjoner, og i april blir det turné med Quick Style i Europa.

Karpe-Chirag om Quick Style-bråket: − Vi jobber med mange artister som tar egne valg

Karpe kan innkassere minst seks Spellemann-priser i april bare dager før de drar på Europa-turné med dansegruppen Quick Style.

– Det er mye... Det er nesten for mye! sier Chirag Rashmikant Patel til VG rett etter at årets nominasjoner til Norges gjeveste musikkpris er offentliggjort.

– Men dere fortjener det?

– Jeg er nok feil person å spørre om vi fortjener det, men når vi gir ut album, så vil vi jo gi ut noe som er skikkelig, skikkelig bra, sier han.

Sammen med makker Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid kan Chirag vinne i kategoriene pop, årets låt, årets låtskriver, årets tekstforfatter, årets musikkvideo og årets utgivelse.

I tillegg er produsentene Aksel Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn nominert for sitt arbeid på Karpe-albumet «Omar Sheriff».

I fjor solgte de også ut Oslo Spektrum ti ganger og nå står Europa for tur i slutten av april og mai med over tyve konserter.

Som i Spektrum blir dansegruppen Quick Style en viktig del av ensemblet - upåvirket av bråket som oppsto i fjor høst da Quick Style ble kritisert fra flere kanter etter besøk og opptredner i Dubai og Qatar.

Amnesty International reagerte skarpt på det de mente var promotering av Qatar, og det negative trykket mot dansegruppen i sosiale medier var massivt.

– Påvirket denne støyen Karpe i noen grad?

– Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på. Vi jobber jo med mange artister som tar egne valg, men det er jo helt eventyrlig det de har fått til. Apropos norsk eksport, så er jo dette helt på Kygo-nivå.

– Hva hadde Karpe svart om de fikk tilbud om å opptre i Dubai eller Qatar?

– Det har jeg ikke forholdt meg til ennå. Men jeg har tenkt mye på å opptre i min mors hjemland, India. Det er noen minoriteter som sliter litt der også. Men det er sosiale problemer mange steder. Jeg tenkte på det da vi spilte på South by Southwest (stort bransjetreff i Austin, Texas, red.anm.). Her er det dødsstraff og de som drepes er stort sett hispanics hispanics Hispanic betyr egentlig spansk eller spanskættet, men ordet brukes ofte om latinamerikanere, spesielt i USA, skriver Store norske leksikon. eller svarte mennesker, sier Chirag og fortsetter:

– Jeg har egentlig ikke noen formening rundt dette utover det, annet enn at vi må forholde oss til det om det kommer. Og så spørs det litt hvem som er oppdragsgiver også.

Manager og talsperson i Quick Style Ibrar Malik har tidligere sagt til VG at de skjønner at folk har reagert på Qatar-besøket. Han har understreket at dansegruppen ikke har blitt sponset eller betalt av Visit Qatar i løpet av turen.

Rashmikant Patel legger ikke skjul på at han gleder seg til Europa-runden og er spent på mottakelsen.

– Vi ser på alt som en bonus, vi kan nesten ikke tro at vi har fått denne sjansen, sier han.

– Nå er det et London-basert booking-selskap som egentlig har satt i gang alt dette, så det er jo ikke oss selv. Men har de troa på oss, så tør vi også. Men det er sånn det er å være nordmann - du har ikke spesielt god selvtillit på ditt eget språk i utlandet. Du kan få a-ha og Sigrid, for eksempel, men det skal ganske mye til for å overbevise en franskmann om at norsk er fest.