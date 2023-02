I VINDEN: Victoria Nadine gjør det skarpt som popartist, og er i et forhold med Kygo som gir en dose ekstra oppmerksomhet.

Victoria Nadine om kommentarer fra skuffede Kygo-fans: − Det bryr meg ikke

Artisten fra Skien får en ny type oppmerksomhet som kjæresten til Norges største internasjonale popstjerne. – Mer behagelig om det ikke var så sykt offentlig, sier hun om forholdet.

Victoria Karlskås Andersen (23), kjent ved artistnavnet Victoria Nadine, har de siste årene gjort seg bemerket som popsanger – med «viljen til å åpne hjertet og legge det på bordet», som plateselskapet hennes formulerer det.

De siste månedene har det nevnte hjertet fått stor oppmerksomhet, av den enkle grunn at Kyrre Gørvell-Dahll (31) – Kygo – har kapret det, og gitt sitt eget i retur.

Og det er ikke bare-bare å bli kjæreste med Norges kanskje største popstjerne siden Morten Harket.

– Meg og ham

Da Kygo postet kysse- og gratulasjonsbilde på Victorias bursdag i desember, til sine fem millioner Instagram-følgere, var det åpenbart fans som ble tatt på sengen.

Posten fikk et tusentalls kommentarer, og blant hjertelige gratulasjoner var det også mange som uttrykte misnøye med at DJ-superstjernen nå var opptatt.

– Det bryr meg ikke, sier Victoria til VG.

– Forholdet vårt er mellom meg og ham uansett, så det spiller ikke noen rolle hva de andre tenker.

MANGE MENINGER: Kygos følgere hadde mye på hjertet da han postet dette.

I 2016 kom Victoria på niende plass i «Idol». Etter litt prøving og feiling ga hun i 2020 ut singelen «Be Okay», som svingte seg til topps på Spotifys daglige hitliste og til tredjeplass på ukesbaserte VG-lista.

I kjølvannet kom nominasjoner til både Spellemannprisen og P3 Gull.

Nå som hun også er «kjæresten til», føles det bra at hun allerede hadde etablert seg som artist på egen hånd, forteller hun.

– Uansett vil det jo være folk som mener at jeg er der jeg er på grunn av noen andre, på en måte. Men det er ekstra viktig for meg selv å vite at jeg fikk det til før det.

Lyst til å være popstjerne

Nå har hun akkurat sluppet en ny singel, «Saw It Coming». Og i likhet med «Be Okay» og «Nerve» fra sist høst er det kjærlighetens mer utfordrende sider det handler om på den.

– Jeg føler at musikken er den eneste måten det er naturlig å vise tristhet på, for min del, i hvert fall utad, sier Victoria.

– Jeg er ikke så glad i å sutre. Da pakker jeg det heller inn på en fin måte i en sang, og så kommer det ut sånn.

Låtskrivingen har imidlertid endret seg litt i det siste, forteller hun.

– Litt mer om den positive siden av kjærlighet. Ikke bare trist.

FORBEREDER SEG: Victoria Nadine i Kulturkirken Jakob, hvor hun holder konsert 2. mars. – En helt sinnssykt unik arena å spille på, sier hun.

Victoria har kontrakt med et lite, norsk selskap ved navn Easy. De samarbeider med det største av alle plateselskaper, Universal, om også å få henne ut i verden. Dansk radio har lagt sin elsk på «Nerve».

– Det har blitt litt signeringer i andre land, og når jeg snakker med selskaper i utlandet kjenner jeg at jeg får lyst til å være mer popstjerne, om jeg kan si det sånn. Da får jeg det pushet, til å gå ut av komfortsonen. Jeg har alltid hatt lyst til å skrive hitlåter, nå føler jeg at jeg virkelig må gjøre det.

PENE I TØYET: Kygo og Victoria Nadine på fest i Saint Barthélemy.

Romjul og nyttår tilbragte hun og Kygo i luksuriøse omgivelser på den karibiske øya Saint Barthélemy.

Derfra postet manager Myles Shear bilder av seg selv og Kygo sammen med musikkbransjenavn i legendeligaen – som tidligere plateselskapsdirektør David Geffen, og artisten Jimmy Buffet, som Kygo og Shear er inspirert av når de setter opp sine egne festivaler verden rundt.

Ifølge Victoria benytter hun ikke slike anledninger til selv å knytte kontakter.

– Nei, egentlig ikke. Jeg trekker meg ofte litt tilbake, jeg har ikke noe behov for å skrike ut at jeg er artist eller noe sånt. Jeg tror jeg kan «nettverke» på andre måter. Når det passer seg bedre, egentlig.

For henne er det viktigste å pleie TikTok- og Instagram-kontoene med omhu.

– Jeg er bare meg selv på nettet og poster hva jeg vil overalt, og så «nettverker» jeg egentlig ikke så mye mer utover det.

– Skummelt

Hva tenker hun om oppmerksomheten forholdet til Kygo har fått?

– Selvfølgelig hadde det vært mer behagelig om det ikke var så sykt offentlig, men det går greit.

I starten av november snakket Victoria for første gang om forholdet, etter en periode med solide hint i sosiale medier.

«Kyrre har lært meg hva ekte kjærlighet er», fortalte hun til nettstedet 730. Hun står inne for åpenheten, og påpeker at Se og Hør omtalte forholdet før de valgte å gå ut med det selv.

– Rett før jeg skulle slippe en låt. Og når man er på intervjuer, da kommer det spørsmål, og da vil jeg heller si at jeg har det fint og at det er ekte kjærlighet, men det er det.

PÅ VEI OPP: Victoria Nadine jobber for tiden med en rekke låtskrivere med internasjonale meritter.

– Er du komfortabel med å gi mye av deg selv?

– Ja, i hvert fall når det kommer til mine personlige følelser. Det er alltid skummelt, så det er ikke sånn at det er superkomfortabelt, men det er også noe inni meg som alltid sier at det er feil å ikke dele tanker og sånne ting. Vi er ikke så spesielle som vi tror, alle sammen, det er bare følelser alle føler på, egentlig.

«Be Okay» ga henne feedback fra fans som inspirerte, forteller hun.

– Jeg fikk respons på at «jeg føler det samme». Da får jeg en «boost» til å fortsette å åpne meg og synge om det, fordi jeg føler at jeg kan hjelpe andre litt – men også at de hjelper meg med at jeg ikke føler meg alene.

Ferske «Saw It Coming» er også et resultat av ivrige fans, ifølge Victoria, som i fjor postet en demoversjon av sangen.

– Ofte når folk legger ut sånn så er det bare en del av PR-planen. Folk var sånn, «ah, gleder meg». De trodde den skulle komme uken etter.

Hun smiler fornøyd.

– Jeg trodde ikke den skulle få så mye oppmerksomhet, men når jeg får meldinger ti måneder etterpå, liksom, så må jeg nesten bare slippe den.

KYGO MÅ VENTE: Victoria Nadine er ikke klar for å gi ut musikk med kjæresten med det første.

De som ser frem til å høre Victorias stemme på en Kygo-låt må imidlertid smøre seg med tålmodighet.

– Det kan fort hende, men jeg er fortsatt veldig opptatt av å opprettholde det jeg har nå, og bygge det selv. Jeg vil eie mitt eget prosjekt litt mer først, forklarer hun.

– Det kan være om fem år eller om to år, det vet man jo ikke. Men akkurat nå føler jeg at jeg har lyst til å gjøre ting for meg selv.

