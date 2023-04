2019: Shawn Mendes og Camila Cabello under MTV Video Music Awards i New Jersey mens de fortsatt var et par.

Spekulerer på om stjerneparet er blitt sammen igjen

Shawn Mendes (24) og Camila Cabello (26) gjorde det slutt i 2021, men nå kan de ha funnet tonen igjen.

Nye videoer og bilder av popstjernene på Coachella-festivalen i California i forrige uke, har gitt fansen noe å gruble på.

Mendes og Cabello er ikke bare avbildet mens de står i det som ser ut som hyggelige samtaler. De er også filmet mens de spaserer hånd i hånd – og mens de står tett omslynget og kysser.

Både bilder og videoer har gått viralt på TikTok og Twitter.

People er blant de mange amerikanske mediene som omtaler snakkisen.

Selv har hverken Mendes eller Cabello kommentert spekulasjonene.

2021: Shawn Mendes og Camila Cabello på MET-gallaen i New York.

Mange tolker Cabellos ferske post på Instagram i retning av at hun og pop-eksen igjen er sammen.

I en teaser for sin kommende singel, som er lagret under tittelen «June Gloom» på hennes telefon, synger hun om nettopp kjærlighet og Coachella.

«How come you're just so much better? / Is this gonna end ever? / I guess I'll fuck around and find out / Are you coming to Coachella? / If you don't, it's whatever / If you do, honey, it'll be all I think about».

People har forsøkt å få en kommentar fra Cabellos manager.

YNDLINGER: Shawn Mendes og Camila Cabello var et populært par. Her på American Music Awards i Los Angeles i 2019.

Cubansk-amerikanske Cabello og kanadiske Mendes avsluttet sitt om lag to år lange forhold i november 2019.

Et halvt år senere uttalte Mendes i et radiointervju at han «alltid kommer til å elske henne».

– Vi er gode venner. Jeg mener, jeg elsket Camila først i så mange år, og det kommer aldri til å forandre seg, sa popstjernen.

Han opplyste da at hans egen låt «When You’re Gone» ble skrevet omkring en måned etter bruddet. Han lot Cabello lese sangteksten før låten ble publisert.