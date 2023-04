SOLBRILLER PÅ: Dagny beveger seg faretruende nær plagiat, men overbeviser like fordømt.

Ukens låter: Dagny, Kesha og Victor Leksell

... samt et etterlengtet livstegn fra PJ Harvey: Her er lydsporet til helgen.

VG External

Kesha – «Eat The Acid»

Keshas forrige plate, «High Road», var en tom og slitsom affære som i liten grad levde opp til tittelen. Den nye singelen «Eat the Acid» – en forsmak på skiva «Gag Order», som er produsert av Rick Rubin og slippes i midten av mai – indikerer imidlertid at dyptgripende ting har funnet sted i dette kunstneriske universet siden sist. Denne elektroakustiske syretrippen er skrelt ned til sine essensielle bestanddeler, men strekker seg i uventede og slående retninger underveis.

Thundercat & Tame Impala – «No More Lies»

I klassen «samarbeid som høres ut nøyaktig som man på forhånd kunne forestilt seg», vil trolig «No More Lies» stille sterkt når året skal oppsummeres. Funkgeniet fra LA har fått med seg New Zealands stødigste leverandør av nypsykedelisk poprock, og sammen serverer de en discojazz-låt så elegant og raffinert at den truer med å lette fra bakken og blåse bort. Deilig låter det, dog.

Miguel – «Give It To Me»

Han har ikke blitt allemannseie her til lands, Miguel, selv om han i en årrekke har vært en av de mest interessante amerikanske r & b-artistene – i disse ører kun overgått av D’Angelo og Frank Ocean. På den kåte singelen «Give It To Me» brisker han seg fælt i starten, men Miguel penser låten inn på Prince-sporet akkurat tidsnok til at dette kan være et fint frempek til et nytt album.

Dagny – «Heartbreak in the Making»

De første sekundene av Dagnys nye singel truer med å føye til et nytt kapittel i den allerede komisk intrikate rettshistorien til The Verves «Bitter Sweet Symphony». Når hun så innleder andreverset med ordet «bittersweet», grenser det til juridisk dumdristighet. Selve låten er dog gnistrende flott – et stykke maksimalistisk og melodiøs Dagny-pop der skamløshet og innlevelse glatt trumfer mangel på originalitet.

Victor Leksell – «Fånga mig när jag faller»

Den svenske smørsangeren Victor Leksell, kjent for den åleglatte og liksom-ydmyke balladen «Svag», er tilbake med ny lyd. Det høres ut som «Fånga mig när jag faller» – en grunn og uengasjerende låt som av uvisse grunner ikke kom med på debutplaten – har blitt skrevet av en AI. «En låt jag kanskje inte var redo för, men nu är», ifølge Victor, ifølge presseskrivet. Det er lett å si seg i første halvdel av setningen.

PJ Harvey – «A Child’s Question, August»

Det har vært mer eller mindre stille fra musikeren PJ Harvey siden 2016, da hun slapp den måtelig vellykkede platen «The Hope Six Demolition Project». Hun ga imidlertid ut det magisk-realistiske og semi-biografiske langdiktet «Orlam» i bokform for temmelig nøyaktig et år siden, og hun skal visstnok gi dette universet ytterligere kjøtt på beinet med sitt kommende album «I Inside the Old Year Dying». Denne saktekvernende første smakebiten – som vekker visse assosiasjoner til folkhorror-klassikeren «The Wicker Man» – er meget lovende.