DISCO-DAVE: Arbeidsuniformen til flymekanikere var hakket mer avslappet i 1978. Pressefoto: Magdalena Wosinska/Sony Music

Plateanmeldelse: Dee Gees – «Hail Satin»: Ikke i dag, sateng

ALBUM: DISCO/ROCK

Dee Gees

«Hail Satin»

(RCA/Sony)

Foo Fighters gir seg discoen i vold. Uff da.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jada, albumtittelen er morsom. Og det er neppe noen grunn til å tro at Dave Grohl og co. tar seg vel så veldig seriøst når de bytter navn til Dee Gees og pløyer gjennom fire låter av Bee Gees og en av lillebror Andy Gibb.

Det er imidlertid såre enkelt å høre at Dave Grohl – hele verdens joviale rockeonkel – ikke har skjønt et fnugg av hva som gjør discosjangeren verdifull.

Å covre låter som «You Should Be Dancing», «Night Fever» og «Tragedy» er strengt tatt på nivå med å covre Beatles eller Stones, bare langt mer teknisk krevende. Dette er den folkelige discoens hellige gral. Foo Fighters angriper oppgaven som et hyllestband, helt uten noen egen tilnærming til materialet.

Resultatet høres nøyaktig ut som forventet: En smule mer brautende og «rocka» enn originalene, men blottet for timingen, dynamikken, sensualiteten og sjarmen som hefter ved de opprinnelige mesterverkene.

Den tidligere Nirvana-trommisens i beste fall halvhjertede falsettvokal oppleves umiddelbart enerverende, enten den er ment ironisk eller ei. Andy Gibb-smygeren «Shadow Dancing» er a-sidens klare høydepunkt, både fordi det er den minst utspilte av disse sangene og fordi Taylor Hawkins synger den.

B-siden – for dette gis ut på vinyl, må vite – er viet liveversjoner av fem låter fra Foo Fighters’ plate av året, det temmelig slappe tiendealbumet «Medicine At Midnight». Langt fra essensielt, med andre ord.

Utgivelsen er en del av årets Record Store Day, og den må vel dermed tas med en klype salt. Men selv et tøyseprosjekt trenger et hjerte som dunker i bunnen av det hele. Det skal du lete lenge etter for å finne her.

BESTE LÅT: «Shadow Dancing»