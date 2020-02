NRK-redaktør om stemmekaoset: – Vi vet ikke hva som skjedde

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen sier NRK jobber på spreng for å finne ut hva som gikk galt i Melodi Grand Prix-finalen. Men han er sikker på at riktig vinner ble kåret.

I et intervju med VG mandag ettermiddag forteller Halvorsen om møtevirksomheten som har foregått på Marienlyst gjennom dagen.

– Det begynte med litt sorgarbeid. Vi lagde på lørdag kanskje det beste, morsomste og mest spennende showet av Grand Prix, helt til vi klarte å snuble. Så når avstemningen faller sammen er jo vi like lei oss som alle artister og publikum som har vært lei seg og sikkert forbannet. Det er forståelig. Så har vi prøvd å gå inn og lage et opplegg for å forstå hva som skjedde, sier han.

Som kjent krasjet det nettbaserte stemmesystemet, og resultatet ble basert på en reserveløsning med 30 folkevalgte jurymedlemmer som vurderte ut fra tidligere bidrag, ikke finaleinnsatsen.

– Dette var et system vi testet ut på delfinalene, og det ble dimensjonert for finale. Vi vet hva slags monster det er. Alt lå til rette, men dessverre krasjet det, sier Halvorsen.

Han sier de er klar over at det florerer mange rykter og teorier som NRK undersøker, men sier de ikke har fått bekreftet noen av disse.

En ny avstemning aviser han at er aktuell.

– Nei, blant annet fordi vi er sikre på hvem som vant. Vi har gått inn i stemmene fra sølv– og gullfinalen, og det virker som om avstemningen derfra og ut ser fin ut, sier redaktøren.

Spesialrådgiver for Kringkastingsrådet Erik Skarrud i NRK opplyser til VG mandag ettermiddag at de har fått 842 klager etter avstemningsproblemene i helgen.

