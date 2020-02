MGP-finalen: – En uheldig kjedereaksjon

Det jobbes fortsatt på spreng for å finne ut hva som gikk galt i Melodi Grand Prix-finalen. Men underholdningsredaktør Charlo Halvorsen er sikker på at riktig vinner ble kåret.

På Dagsnytt 18 mandag sier Inge Thorud, avdelingsleder i NRKs teknologiavdeling, at en uheldig kjedereaksjon var årsaken til at ting gikk galt under helgens Melodi Grand Prix-finale:

– Vi vet at det er det store engasjementet på starten av sendingen som skapte problemene teknisk. Alle disse hjertene og tomlene folk ville dele, startet en uheldig kjedereaksjon som vi jobber med å finne ut av hva årsaken var til.

Thorud sier de ikke undervurderte engasjementet under finalen.

– Vi visste at dette ville være en folkefest og måtte være klar over det. At det likevel gikk ned, det overrasker oss og er noe vi skal finne ut av, sier Thorud og legger til:

– I dag har vi brukt mest tid på å få oppklart det viktigste spørsmålet, at vi er trygge på at vi har riktig vinner.

– Dessverre krasjet det

I et intervju med VG mandag ettermiddag forteller Halvorsen om møtevirksomheten som har foregått på Marienlyst gjennom dagen.

– Det begynte med litt sorgarbeid. Vi lagde på lørdag kanskje det beste, morsomste og mest spennende showet av Grand Prix, helt til vi klarte å snuble. Så når avstemningen faller sammen er jo vi like lei oss som alle artister og publikum som har vært lei seg og sikkert forbannet. Det er forståelig. Så har vi prøvd å gå inn og lage et opplegg for å forstå hva som skjedde, sier han.

Som kjent krasjet det nettbaserte stemmesystemet, og resultatet før sølvfinalen ble basert på en reserveløsning med en folkejury på 30 medlemmer som vurderte ut fra tidligere innspillinger, ikke finaleinnsatsen.

– Dette var et system vi testet ut på delfinalene, og det ble dimensjonert for finale. Vi vet hva slags monster det er. Alt lå til rette, men dessverre krasjet det, sier Halvorsen.

Ikke aktuelt med ny avstemning

Han sier de er klar over at det florerer mange rykter og teorier som NRK undersøker, men at de så langt ikke har fått bekreftet noen av disse.

En ny avstemning aviser han at er aktuelt.

– Nei, blant annet fordi vi er sikre på hvem som vant. Vi har gått inn i stemmene fra sølvfinalen (de fire siste) og gullfinalen (de to siste), og det virker som om avstemningen derfra og ut ser fin ut, sier redaktøren og legger til:

– Det høres ut som lang omvei til noe vi allerede er klar over – nemlig hvem som vant.

På spørsmål om det norske folket fikk avgjøre med rundt 400.000 stemmer i gullfinalen, svarer Halvorsen:

– Det er omtrent like mange som kom inn sist, så den avstemningen er nok helt grei, men vi skal gå gjennom det også. Så snart vi vet, skal vi gå ut i offentligheten. Vi har mye jobb å gjøre!

– Vi vet ikke hva som skjedde. Vi jobber på spreng nå. Dette er en musikkonkurranse som er veldig viktig for oss, vi vil snu hver stein. Det er ikke åpenbart hva som har skjedd her, sier han.

Spesialrådgiver for Kringkastingsrådet Erik Skarrud i NRK opplyser til VG mandag ettermiddag at de har fått 842 klager etter avstemningsproblemene i helgen.

– Kringkastingsrådet er klageinstansen for NRK, og at folk er sure og sinna, det er helt naturlig. Andre typer klager av økonomisk art får vi ta når det kommer.

Ifølge Halvorsen hadde NRK flere mulige reserveløsninger.

– Vi er veldig for å prøve nettavstemning. Det gir en annen interaksjon med seerne og er gratis, ikke minst. Det er mange fordeler med nettavstemning – spesielt når det virker.

– Vi hadde flere mulige backupløsninger, men vi var rimelig sikre på at vi skulle få det til. Folkejuryen var en grei backup, men er selvfølgelig ikke på langt nær det å få inn de nettstemmene og folkestemmene vi ønsket oss.

Publisert: 17.02.20 kl. 15:40 Oppdatert: 17.02.20 kl. 18:51

