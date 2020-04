ØYA: Folkefesten i Oslo, her i 2018. Foto: Odin Jæger

Alle store festivaler er avlyst: – En tung dag

Øyafestivalen, Tons of Rock, Kadetten og Stavernfestivalen må alle avlyse som følge av regjeringens utvidede coronaregler.

Kulturminister Abid Raja kunngjorde på en pressekonferanse lørdag kl 13 at alle arrangementer som samler flere enn 500 mennesker, må settes på vent til etter 1. september.

Dermed er de nevnte festivalene blant kulturarrangementene som ryker.

«Vi må innrømme at forbudet ikke kommer som noen overraskelse, og støtter myndighetenes avgjørelse om at sikkerhet og helse må komme først. Likevel er det med tungt hjerte vi nå må meddele at det ikke blir noen Øyafestival i 2020», skriver daglig leder for Øya, Tonje Kaada, i en pressmelding rett etter Rajas kunngjøring.

Øyasjefen sier at «det er en tung dag».

«Vi vet at dere hadde gledet dere. Det hadde vi også. Dette er en utrolig trist dag både for oss, artister, publikum, frivillige, samarbeidspartnere og alle som så frem til en fantastisk festivaluke. Selv om det vondt å måtte avlyse, er vi veldig glade for at myndighetene i dag har kommet med klare og langsiktige reguleringer som setter de helsemessige behovene først», skriver hun.

Kaada sier til VG at hun har blandede følelser.

– Men vi så dette komme. Vi har ventet på denne beslutningen. For det første synes jeg det er riktig overfor publikummet at det er er regjeringen som tar den helsemesisige vurderingen, men økonomisk og juridisk betyr det også noe for oss at dette er utenfor vår kontroll, sier Øya-sjefen

Nå starter de arbeidet med å planlegge ny fest neste år.

– Det blir forhåpentlig med noen av de artistene vi skulle hatt i år, men også med noen nye, sier Kaada.

Forståelse

Hun sier at de er mange som har jobbet mye og lenge for å lage festival i Tøyenparken.

– Men selv om vi er lei oss i dag, er vi samtidig lettet over at myndighetene endelig kommer på banen med klare og langsiktige bestemmelser. Og vi har forståelse for at det er blitt som det er blitt, sier hun.

Også fotballfesten Norway Cup må avlyse – for første gang siden 1976.

Stavern: – Leit

Også Stavernfestivalen var raskt ut med pressemelding etter kulturministerens møte med pressen.

«Det er selvfølgelig leit, men i dagens situasjon er en avlysning det eneste ansvarlige å gjøre. Nå er det helse som er viktigst», sier daglig leder Ole Christian Mørk i Stavernfestivalen.

Kadetten i Bærum, Pstereo i Trondheim, Buktafestivalen i Tromsø og Parkenfestivalen i Bodø er også nødt til å avlyse.

Allerede i slutten av mars varslet Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører, som har en rekke festivaler og konsertarrangører i sine medlemslister, om dyp bekymring. I ukesvis har festivaler oppfordret helsemyndighetene til å legge ned forbud mot arrangementer.

Festivalene får nemlig store økonomiske problemer overfor partnere som artister og tjenesteleverandører, dersom de selv går til det skritt å avlyse.

