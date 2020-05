Kommentar

Spellemannprisen: Hurra for Sigrid. Men hva med neste år?

Av Tor Martin Bøe

Sigrid Solbakk Raabe er fortjent Årets Spellemann i et musikalsk fyldig 2019. Nå bør man tenke på hvordan man skal markere unntaksåret 2020.

Noen betraktninger rundt årets Spellemann-vinnere: Plutselig er det ungdommen som vinner rock (de fantastiske brenn.). For første gang vinner engelske tekster Spellemann for tekst (den strålende Signe Marie Rustad). Dessuten vant Karpe-protesjeen Isah over sine mentorer på første forsøk.

Og så er det Årets Spellemann.

Som VG kommmenterte i februar: I prinsippet skulle bare én virkelig være aktuell for «Årets Spellemann» når man ser tilbake på 2019.

Ingen internasjonal norsk artist utmerket seg mer særskilt i 2019 enn Sigrid Solbakk Raabe. Jublende anmeldelser, både for album og konserter, har vedvart inn i 2020, sist med en uforglemmelig nettkonsert i påsken.

Ekstraordinær tid

Hun var til stede på de «riktige» TV-programmene og konsertstedene i hele fjor. Hun dukker opp overalt i år også. Senest i det nydelige, primært britiske artistsamarbeidet rundt Foo Fighters-låten «Times Like These». Der var Sigrid sammen med Zara Larsson én av to nordiske artister. Det eneste musikalske grepet som virkelig har nærmet seg en «We Are The World»-opplevelse, her vi sitter innestengt, alene sammen, over hele kloden.

Det som burde ha vært en festkveld med klemmer og skulderklapp for Sigrid (hun ble også årets popartist, mens produsent Martin Sjølie tok produsentprisen – og fremdeles er det en mulighet for årets hit) ble i stedet en oppdelt avstandsforestilling, med godt etterfulgte smittevernregler og coronaklemmer.

I et opplegg som i stor grad virker ment å få NRKs mangfold av kanaler og programmer til å skinne. Det er en ekstraordinær tid, med ekstraordinære tiltak. At man nesten må være synsk for å få med seg direkteutdelingen av enkelte priser er kanskje litt innviklet.

Umusikalsk

Uansett er det noe ironisk og smått umusikalsk i at de fleste prisene deles ut på dagtid på arbeidernes internasjonale kampdag. I en tid der man må anta at mange av de nominerte snart går inn i sin tredje måned med arbeidsledighet.

For selv om Spellemannsprisen ikke gjør noe poeng ut av det, selv om norsk kulturliv har vist at man kan produsere enkelt høykvalitetsinnhold kjapt og effektivt og spille konserter som går direkte hjem: Det er en pågående krise i denne delen av musikkbransjen.

Ferdige utgivelser settes på vent, siden det ikke er mulig å kombinere med turné. Nye innspillinger kan ikke gjennomføres. De største artistene, som gjerne spiller inn i USA, England eller andre steder, som er avhengig av bistand fra store internasjonale kapasiteter, kan ikke reise dit man kan gjøre den beste produksjonen. Det er kommet mye fantastisk norsk musikk allerede i år. Det er forhåndsannonsert en god del til, ting som er meget lovende.

Likvel bør man allerede nå kjenne på en bekymring: Vil det være et seriøst utgivelsesgrunnlag for å dele ut Spellemann for året vi er inne i nå?

