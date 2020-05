FORVENTER MYE: Astrid Smeplass’ første album forventes å rake inn over 2,5 millioner kroner. Foto: Universal

Plateåret 2020: Astrid S dyrest – regner med å tjene mest

For pengene det koster å lage Astrid Smeplass’ debutalbum kan du lage tre Maria Mena-plater, seks Odd Nordstoga-plater eller 11 Tore Halvorsen-plater.

Nå nettopp

Det viser en gjennomgang VG har gjort av budsjetter levert til Fond for lyd og bilde, fra profilerte norske artister som er aktuelle med nye plater i år eller neste år.

Blant de 15 utgivelsene VG har sett på er det i særklasse Astrid Smeplass’ første album som koster penger å lage – og forventes å tjene inn mest.

Under posten «forventede salgsinntekter» har hennes plateselskap Universal ført opp 2,56 millioner kroner.

Det er over det tredobbelte av hva den nest mest optimistiske av de 15 – Cezinando – forventer å få inn.

Kun Smeplass over millionen

For hans album «Et godt stup i et grunt vann» – i skrivende stund det eneste norske blant de ti øverste på VG-lista – er det kalkulert med 808.000 kroner inn i kassen via salg og streaming.

En annen populær rapper tar tredjeplassen: OnklP regner med 500.000 kroner for soloplaten «Pål Tøien».

Ingebjørg Bratland forventer 450.000 i forbindelse med albumet «Papirfly».

Maria Mena kalkulerer med 350.000 for sin kommende plate, hennes første på fem år.

Odd Nordstoga ser for seg 300.000 i inntekter på albumet han slipper til høsten, det er like mye som Kvelertak regner med å få for VG-listetopperen «Splid».

30 år etter debuten budsjetterer CC Cowboys med 275.000 inn for sin kommende høstplate.

Fjorårets Eurovision-suksess KEiiNO slipper debutplaten «OKTA» 15. mai. De beregner 236.000 i salgsinntekter, fordelt på 168.000 fra streaming, 40.000 fra digitalt salg og 28.000 fra fysisk salg.

Gjenoppstår

Gjenoppståtte Gåte jobber også med nytt album, de har ført opp 220.000 for en plate som forventes på nyåret.

Det tidligere Kaizers-sidesporet Skambankt skal ut med noen enkeltlåter i år som leder frem til et album neste år; der forventes 204.000.

Herborg Kråkevik har en ny juleplate på gang i november, og regner med 150.000 kroner i inntekter.

les også Norsk kulturråd deler ut millioner etter kontraktsbrudd

Forhenværende Ole Ivars-vokalist Tore Halvorsen har ført opp 105.000 for sin solodebut, som ventes i juni.

Christel Alsos går for 100.000 i forbindelse med sitt sjette album.

Tidligere pop/rap-komet Peder «Lido» Losnegård har de siste årene gjort det skarpt som låtskriver og produsent i USA, ikke minst for popkometen og ekskjæresten Halsey.

Til høsten planlegger han et nytt Lido-album, som ifølge budsjettet kalkulerer med absolutt ingenting i salgsinntekter – på grunn av en teknikalitet, opplyser platens prosjektansvarlige til VG.

les også Astrid S om managerbruddet: – Gråt

Lido har nemlig laget en «sekkepost» på inntektssiden, hvor det står oppført 755.000 i «egeninnsats/egenkapital».

For det koster jo penger å lage plater.

– De beste koster ofte mest

Her er de budsjetterte utgiftspostene for Astrid S-albumet:

Honorar til produsenter: 960.000

Honorar til musikere: 50.000

Musikkvideo: 600.000

Markedsføring/PR: 500.000

Miksing: 150.000

Mastering: 50.000

Coverdesign/foto: 150.000

Reise: 100.000

Kost og losji: 100.000

Totalt: 2,66 millioner

Til sammenligning har Cezinando-platen et totalbudsjett på drøye 1,2 millioner. Lidos utgifter er på en knapp million. Maria Menas på 800.000.

les også Kvelertak hadde underskudd og flere brudd på Metallica-turné

Kvelertaks og Kråkeviks utgivelser ligger på ca. 750.000. Bratlands «Papirfly», OnklPs soloalbum og KEiiNOs debut bikker alle 600.000, mens både Gåte, CC Cowboys og Skambankt beregner rundt en halv million i utgifter.

Odd Nordstoga-fonogrammet skal etter planen koste 400.000, Christel Alsos-albumet 300.000.

Tore Halvorsen-platen har det rimeligste av budsjettene VG har sett på, med utgifter på 225.000. Godt under ti prosent av Astrid S-albumet.

– Vi er vel i to forskjellige markeder, humrer Øyvind Sauarlia i Halvorsens plateselskap Grammofon AS.

– Det er ikke mange plater i Norge som tåler budsjetter som Astrids, men det er jo også de færreste som satser på hele verden som marked. Budsjettet vi har er egentlig tøft nok, det, for å komme i balanse.

GÅR SOLO: Tidligere Ole Ivars-vokalist Tore Halvorsen. Foto: Geir Olsen

Bjørn Rogstad, direktør i Astrid S’ plateselskap Universal, forklarer budsjettet for platen hennes slik:

– Det er ikke mange andre norske artister som har nærmere åtte millioner månedlige lyttere på Spotify verden over. Eller er i den ligaen som gjør at man kan jobbe med de beste. De beste koster ofte mest.

PUNGER UT: Universal-direktør Bjørn Rogstad gir snart ut Astrid S’ første album, etter seks års samarbeid med artisten. Foto: Klaudia Lech

Rogstad vil foreløpig ikke ut med eksakt slippdato for Smeplass-platen, men forsikrer om at den kommer i henhold til plan, upåvirket av pandemi.

PR og produsenter

Smeplass’ desidert største utgiftspost er på 960.000, til produsenter. Til sammenligning har Cezinando produsentutgifter på 680.000. OnklP har 250.000. Maria Mena bruker 220.000.

I den andre enden av skalaen har Odd Nordstoga satt av 30.000 til en gjenforening med produsent Kåre Vestrheim, som også rattet lyden på Nordstogas gjennombruddsplater halvannet tiår tilbake.

Astrid S har tatt høyde for en halv million på markedsføring og PR. Maria Mena planlegger 300.000 til samme formål. Lido en kvart million. Christel Alsos 150.000. Nordstoga og OnklP 100.000 hver.

les også Reagerer på artistkollegers regnskap-slurv: – Veldig arrogant

Smeplass har gjennom hele karrieren pleid det visuelle uttrykket møysommelig. Platen hennes har imidlertid vesentlig lavere budsjett for coverdesign og foto enn Cezinandos; hennes er på 150.000, hans er på 277.000.

Den gylne fortid

Inntektstallene omtalt i denne saken er ikke pengene som havner i artistens egen lomme, de er den samlede summen av forventede salgsinntekter som skal fordeles på partene som står bak utgivelsen.

Et drøyt tiår inne i streaming-tidsalderen er det langt på vei opplest og vedtatt at albumutgivelser nå i stor grad er for promoverktøy til mer innbringende konsertvirksomhet å regne.

Foto: Faksimile fra VGs papirutgave 12. august 2000.

En artikkel i VG om Morten Abel fra august 2000 illustrerer gapet mellom platebransjen da og nå.

Av den fremgikk det at Abel personlig kunne regne med å tjene 2,6 millioner på de 125.000 solgte eksemplarene av hans den gang ferske album – altså like mye som Astrid S-apparatet håper å kunne fordele fra hennes plate.

Ingen corona-brems

Direktørene i Norges to største plateselskaper – ovennevnte Rogstad i Universal og Lena Midtveit i Sony – har ikke besvart VGs forespørsel om kommentar til plateøkonomien den gang målt mot nå.

– Vi prøver å være realistiske på målsettingene når vi setter opp budsjettene, basert på historikk og så videre, sier Midtveit.

Begge sier imidlertid at coronakrisen ikke har medført endringer i utgivelsesplanene deres.

De fremhever at plateselskapene har et ansvar for å holde hjulene i gang på sin kant av musikkbransjen.

– Vi prøver å følge releaseplanen på lokale utgivelser. Akkurat nå ser det lovende ut, og vi har mye å gjøre, melder Midtveit.

TRAVEL: Lena Midtveit, direktør for Sony Music i Norge, som blant annet gir ut album med Maria Mena og Christel Alsos i år. Foto: Terje Bringedal

– Vi utsetter ingenting, og er svært opptatt av å opprettholde og til og med øke aktivitetsnivået, sier Rogstad.

– Hvis alle skal vente til ting løser opp, blir det jo fullstendig kaos, sier Sauarlia i Grammofon AS.

Økt musikkforbruk

En fersk undersøkelse utført av YouGov for nordiske musikkrettighetsorganisasjoner viser en oppgang i corona-perioden, både i lytting og i hvor mange som betaler for abonnement på streamingtjenester.

Den forteller at 58 prosent av nordmenn nå har et betalt abonnement, mot 56 prosent ved årsskiftet.

Videre viser undersøkelsen at nordmenn nå bruker 3,6 timer per dag på streaming av musikk, og med det er de ivrigste konsumentene i Norden.

* De fleste søknadene omtalt i denne saken ble levert før coronakrisen traff Norge. Enkelte plateutgivelser og deres økonomi kan bli påvirket av pandemisituasjonen, for eksempel ved at konsertvirksomhet knyttet til utgivelsene blir nedskalert, avlyst eller utsatt.

Publisert: 13.05.20 kl. 17:26

Les også

Fra andre aviser