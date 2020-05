I GANG IGJEN: Bernhoft forsøker seg endelig foran et publikum i kveld. På samme tid, i samme by, vil kulturministeren opplyse om det fra 15. juni blir tillatt med inntil 200 mennesker på en konsert, mot 50 som blir publikumstallet i Bernhofts tilfelle. Foto: Janne Møller-Hansen

Holder konsert – med publikum i salen

I kveld starter Bernhoft starter en rekke med ti konserter på Sentralen i Oslo, med til sammen 50 personer i lokalet under hver konsert. Men åpningstaler og kulturminister Abid Q. Raja måtte melde avbud.

– Jeg skulle egentlig ha åpnet kveldens konsert med Bernhoft, og gledet meg skikkelig. Nå ble regjeringens pressekonferanse skjøvet, så da utgår det for min del. Likevel er det supert å se hvordan kronerulling, og andre aktører, hiver seg rundt for å skape opplevelser for andre, skriver kulturministeren i en uttalelse.

På denne pressekonferansen – klokken 18 – er det ventet at Raja kommer til å si mer om det etter 15. juni vil bli mulighet til å arrangere konserter og andre offentlige arrangement for inntil 200 personer.

Frem til da er det kun lov med 50 personer.

– Vi er ikke i mål, fortsetter Abid Q. Raja.

– Men vi har begynt å gjenåpne samfunnet på en gradvis og kontrollert måte. Hvis vi fortsatt har kontroll på pandemien, vil vi fra 15. juni kunne åpne opp for 200 mennesker på offentlige arrangement, med én meters avstand. Da kan vi forhåpentligvis få enda flere fantastiske kulturopplevelser i sommer. Dette er en vanskelig situasjon for mange, men kveldens Bernhoft-konsert inspirerer og viser at det er lys i enden av tunnelen, sier kulturministeren i sin uttalelse.

– Gudbedre, det skal bli godt å komme i gang igjen, jeg gleder meg som en bitte liten hund, sier Jarle Bernhoft-Sjødin (43) til VG.

Det hele skjer i regi av Koronerulling på Sentralen i Oslo. Ifølge Koronerullings Christer Falck vil publikum sitte på stoler med halvannen meters avstand i praktlokalet som tidligere huset Christiania Sparebank.

– Men jeg antar at det går an for kjærester og ektepar å flytte litt nærmere hverandre for å holde hender, forsikrer Falck.

For Bernhoft er det ikke helt nytt å spille for et publikum etter at coronakrisen avlyste alt av konserter i mars.

– Nei, jeg tyvstartet litt med tre konserter til inntekt for Unicef, Redd Barna og Amnesty hjemme i gaten mi, og da kom det jo naboer og så på. Samtidig føler jeg meg godt rustet til å være alene på scenen – jeg har jo holdt på med intime enmanns-konserter ved siden av fullt band i et par års tid allerede, sier han.

– Blir det rart å se et publikum som sitter med halvannen meters avstand?

– Nei, jeg tror ikke det. Vi har vent oss til dette med avstand, det synes jeg gikk ganske fort. Vi har fått et naturlig forhold til avstandstagning, det ser vi bare vi går på butikken for å handle. Vi er jo tross alt nordmenn og trives med avstand, sier Bernhoft med en liten latter.

Selv fikk han bare noen få jobber utsatt til høsten og unngikk å måtte flytte hele turneer.

– Det er skriving jeg likevel holder på med for tida. Hvis noe har påvirket den prosessen, er det nok de første to ukene da min hulde viv hadde hjemmekontor. Da måtte jeg både være barnehageonkel og fjerdeklasselærer, så da opplevde jeg en aldri så liten produksjonsdipp.

Publisert: 07.05.20 kl. 14:58

