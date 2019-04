I AKSJON: Miranda Lambert på scenen under ACM Awards søndag. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Miranda Lambert på vift med ny ektemann – «disset» eksen

Nygifte Miranda Lambert (35) gikk på scenen foran eksmannen Blake Shelton (42) og hans kjæreste Gwen Stefani (49) – med en spesiell vri på gammel hitlåt..

Alt som kunne krype og gå var til stede under søndagens Academy of Country Music Awards i MGM Grand Garden Arena i Las Vegas. Keith Urban (51)stakk av med kveldens gjeveste pris – nemlig for «Årets artist» (se hele vinnerlisten på CNN). Urban takket filmstjernekona Nicole Kidman (51), som var stolt tilskuer i salen.

Men det var Miranda Lambert som ble den store snakkisen etter festen. Hun viste seg for aller første gang offentlig med politiektemannen Brendan Mcloughlin (27), som hun giftet seg med i all hemmelighet for tre måneder siden. Det var imidlertid sceneopptredenen til countrydronningen som vakte aller mest oppsikt.

EKTEMANNEN: Miranda Lambert og Brendan Mcloughlin på ACM Awards. Foto: Arroyo-OConnor / AFF-USA.COM / AFF

Lambert fremførte nemlig sin gamlelåt «Little Red Wagon», som blant annet handler om å bo i Oklahoma. Da denne låten ble en hit, i 2015, bodde Lambert i nettopp Oklahoma sammen med sin daværende ektemann, countrystjernen Blake Shelton. Han er født og oppvokst der. Men ikke lenge etter at sangen ble kjent, brøt hun ut av ekteskapet og flyttet fra Oklahoma.

Søndag gjorde Lambert en aldri så liten vri på sangen og forandret strofen «I live in Oklahoma» til «I got the hell out of Oklahoma». Ekstra pikant var det at Shelton satt i salen med sin popstjernekjæreste Gwen Stefani ved siden av seg.

STJERNEPAR: Nicole Kidman fulgte Keith Urban til countrygallaen. Han vant prisen for «Entertainer of the Year» Foto: Jordan Strauss / AP

Reaksjonene i sosiale medier uteble ikke. Mens noen beskriver Lamberts opptreden som «elegant», mener flertallet av synserne at dette var et slag under beltestedet», og som 35-åringen burde holde seg for god for. Fox News og andre medier omtaler Lamberts sleivspark.

Det er for øvrig ikke første gang at hun serverer denne versjonen av «Little Red Wagon». Også da bruddet var ferskt, gjorde hun det på flere konserter. Den gangen skal fansen ha sett humoren i stuntet.

Nå skriver flere på Twitter at Lambert fremstår «bitter», og at hvis hun virkelig er over eksmannen, så burde opptrinn som dette være unødvendig. En skriver også at hun med dette har hisset på seg en hel stat.

Shelton har ikke kommentert ekskonas opptreden. Han gikk selv på scenen med låten «God’s country», en sang han tidligere har uttalt får ham til å føle Guds nærvær.

Gwen Stefani postet dette bildet av seg selv og kjæresten før festen, med underteksten: «Så stolt over å være daten til dette vakre mennesket»:

