ÅRETS BUKETT: Her er «Stjernekamp»-gjengen samlet. Fra venstre: Adrian Jørgensen, Beate Slettevold Lech, Åge Sten Nilsen, Andrea Santiago, Kim André Rysstad, Anette Amelia Hoff Larsen, Sondre Nystrøm, Kari Gjærum, Bilal Saab og Hanne Sørvaag. Foto: Solberg, Trond Foto: Solberg, Trond

Kommentar: «Stjernekamp» uten stjerner

NRK bør – i redelighetens navn – seriøst vurdere å bytte navn på sitt mest populære musikkprogram.

Nå nettopp







I høst er det klart for åttende sesong av et underholdningskonsept som hittil har vist seg å fungere langt bedre enn det strengt tatt har noen grunn til å gjøre.

Sangkonkurransen «Stjernekamp» har siden 2012 injisert den norske TV-lørdagen med lun humor, upretensiøs sjangerlek og overraskende engasjerende sangprestasjoner fra en bukett svært forskjellige artister – og fått betalt i elleville seertall.

Fjorårets finale, der Ella Marie Hætta Isaksen danket ut Ulrikke Brandstorp, ble sett av 829.000 nordmenn. At dét ble betraktet som en mild skuffelse, sammenlignet med den drøye millionen som fulgte 2017-finalen, sier noe om dimensjonene.

MUSIKKANMELDER: Marius Asp i VG. Foto: Gøran Bohlin

les også Ella Marie Hætta Isaksen får 4500 per konsert etter «Stjernekamp»-seieren

Hvem, sa du?

En kjapp titt på listen over årets ti deltagere gjør det imidlertid nødvendig å i det minste smatte noen sekunder på spørsmålet: Er luften i ferd med å gå ut av ballongen? Og følge opp med: Hvem er disse menneskene?

Her er det nemlig langt mellom navnene som vil få den gjennomsnittlig musikkinteresserte nordmannen til gjøre et forventningsfullt byks ut av TV-stolen. Har du hørt om Sondrey, Andrea Santiago eller Bilal Saab? Gratulerer, du er blant de få.

MGP-folket er representert ved kvederen Kim Ryssland, Bobbysocks-korist Kari Gjærum, Adrian Jørgensen, Åge Sten Nilsen og Hanne Sørvaag. De to sistnevnte er det nærmeste vi kommer stjerner i denne omgang – at det føles som om de har vært med før, styrker mistanken om at NRK nå er i ferd med å skrape i bunnen av artistbassenget.

På programmets egne nettsider beskrives konseptet slik: «I «Stjernekamp» møtes etablerte artister for å konkurrere i ulike musikksjangere og sloss (sic) om tittelen «Norges ultimate entertainer»». Det er i beste fall virkelighetsfjernt og verste fall uredelig.

les også Silya: – Jeg fikk en gavepakke

Avansert karaoke

I realiteten er den betydelige appellen til «Stjernekamp» trolig forankret et helt annet sted enn i kjendisfaktoren.

Det er nemlig masse å elske ved konseptet, selv for en surmaget musikkanmelder. Den faste programleder- og eksperttroikaen Kåre Magnus Bergh, Thomas Felberg og Mona B. Riise er varm, morsom og genuint engasjert, og castingen av trygge og dyktige sjangereksperter har stort sett truffet blink.

Det samme må sies om miksen av fremadstormende talenter som viser hva de kan – nevnte Hætta Isaksen, Adam Douglas og Lisa Børud er eksempler fra de to siste sesongene – og gamle travere som treffer (en rappende Tor Endresen) og bommer (Benedicte «Bono» Adrian) med samme underholdningsverdi og humør.

NRK er med andre ord ikke avhengig av de aller største navnene for å få «Stjernekamp» til å treffe folket. Konseptet er stjernen, ikke deltagerne.

Likevel: Statskanalen begynner faretruende å nærme seg grensen der «etablerte artister prøver seg utenfor komfortsonen» glir over i «fremmede mennesker synger avansert karaoke». Det behovet dekkes allerede av «Idol», «The Voice» og andre døgnfluefabrikker.

På papiret, i det minste. Vi benker oss nok uansett foran skjermen ett år til.

Publisert: 07.06.19 kl. 12:42