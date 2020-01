HYLLET: Artistene Notorious B.I.G. og Whitney Houston er tatt inn i Rock & Roll Hall of Fame. Foto: AP

Whitney Houston og Notorious B.I.G. inn i Rock & Roll Hall of Fame

Artistene Whitney Houston og Notorious B.I.G. er blant de seks nye medlemmene i Rock & Roll Hall of Fame.

Sammen med Doobie Brothers, T.Rex, Depeche Mode og Nine Inch Nails er de to funnet verdige en plass i det prestisjetunge Rock & Roll Hall of Fame-selskapet. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

De seks nye medlemmene ble stemt frem, blant 16 nominerte, av over 1000 artister, rockhistorikere og medlemmer av musikkindustrien, heter det i en uttalelse.

Innvielsen vil bli markert med en seremoni 2. mai.

Rock and Roll Hall of Fame ble etablert i 1983, og har siden åpningen i 1995 vært et æresgalleri og museum i Cleveland i den amerikanske delstaten Ohio.

Hvert år siden 1986 har et utvalg musikere blitt hedret og innlemmet i «Hall of Fame».

Whitney Houston, en av tidenes største kvinnelige artister, døde etter å ha druknet i et badekar på et hotellrom i Los Angeles i 2012.

I løpet av sin karriere vant hun blant annet seks Grammy-priser og én Emmy-pris.

Notorious B.I.G., kjent for sanger som «Big Poppa» og «Juicy» døde etter en skyteepisode i 1997.

The Doobie Brothers fikk sitt gjennombrudd på 70-tallet, og ga ut sitt så langt siste album i 2014. T. Rex hadde også sin storhetstid på 70-tallet, mens Depeche Mode debuterte i 1981. De ga ut sitt siste album i 2017, det 14. i rekken. Nine Inch Nails har vært aktive siden slutten av 80-tallet, og er fortsatt aktive.

Publisert: 16.01.20 kl. 03:53

