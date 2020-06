FJERNET: Billie Eilish (18) fjernet hele vennelisten på Instagram etter en insta-story. Fansen lurer på hva som har skjedd. Foto: Doug Peters / Doug Peters

Billie Eilish har «slettet» alle på Instagram

Instagram-kontoen til den amerikanske artisten (18) har sluttet å følge andre kontoer etter et innlegg om «misbrukere».

– Hvis jeg følger noen som har misbrukt deg så send meg en melding. Jeg vil avfølge personen. Jeg vil støtte deg.

Det var budskapet Billie Eilish skal ha kommet med før hun fjernet deler av «venne»-listen. Det var Independent som først meldte om saken.

Etter innlegget fikk Eilish kritikk, ifølge Insider. Det fordi hun fulgt flere mannlige kjendiser som er blitt anklaget for misbruk. Kort tid etter ble hele «følger»-listen slettet.

Innlegget med meldingen skal ha blitt fjernet på Instagram-story kort tid etter at den ble lagt ut. Skjermbilder av den slettede posten deles nå av forvirrede fans på Twitter.

Millioner av følgere

Eilish har vært aktiv i sosiale medier. De siste postene på profilen hennes har vært til støtte for Black Lives Matter-bevegelsen. I flere poster har hun kommenter politiske spørsmål.

Artisten har over 64,8 millioner følgere på Instagram og fulgte, inntil nylig, rundt 600 andre kontoer.

En av kontoene som nå er blitt avfulgt er Instagram-kontoen til artistens bror, Finneas O’Connell, som hun også samarbeider mye med i musikken.

Flere har spekulert på om kontoen til 18-åringen er blitt hacket eller om Eilish når tar et standpunkt i bransjen.

For få dager siden gikk Justin Bieber (26) ut mot en anonym kvinne som tvitret at popstjernen hadde forgrepet seg på henne for seks år siden. Flere kjendiser har de siste dagene fått lignende anklager.

Sluttet å lese kommentarfeltet

I februar fortalte Eilish at hun hadde sluttet å lese kommentarer på Instagram. I et TV-intervju med BBC hvor hun forklarte hvorfor sa hun:

– Det ødela livet mitt.

Billie Eilish svarer «kroppshaterne» i video:

