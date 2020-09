MILJØLÅT: Ella Marie Hætta Isaksen synger om hvor viktig det er å fortsette å ta vare på naturen. Foto: Frode Hansen

Etterlyser mer artist-engasjement: – Tiden er i ferd med å renne ut

I sin nye samisk-engelske singel erklærer bandet ISÁK sin kjærlighet til naturen. Vokalist Ella Marie Hætta Isaksen skulle ønske flere artister brukte sin stemme politisk.

– Låten heter «Ain Du», som er samisk for «fremdeles din». Det kan høres ut som en hvilken som helst kjærlighetslåt, men det er mer en kjærlighetssang til jorden.

Nordlendingen har nemlig tette bånd til jorden og naturen.

– Jeg har vokst opp i Finnmark, hvor vi har fisket ved elvekanten, pappa har jaktet, vi var tett på omgivelsene og man blir minnet på den kraften jorden har. Nå bor jeg i betong-Oslo og har mistet litt kontakt med den delen. «Fremdeles din» betyr at vi fremdeles vil spille på lag med jorden, forteller Isaksen.

– Men flyr man ikke en del som band også?

– Vi flyr, men vi gjør vårt beste likevel. Vi har vært i møter med flere klimaeksperter om mest mulig miljøvennlige reiser. Vi bruker utslippskalkulator og prøver også å løse det så det blir greiere å få med seg flere kolli på tog. Skal man nordover, er det jævlig vanskelig, sier hun.

ENGASJERT: I 2019 aksjonerte Isaksen med Natur og Ungdom mot gruvedrift ved Repparfjord. Foto: Stian Lysberg Solum

Engasjementet for miljø har vært en stor drivkraft for vokalisten. Hun har også engasjert seg stort i spørsmål om sin egen samiske kultur, og for henne var det helt essensielt å gi ut låten med et samisk refreng.

– Samisk er det språket jeg kan uttrykke meg ærligst på. Det er mitt hjertespråk. Den samiske kulturen er også veldig tilknyttet jorden, og vi har alltid levd tett på den. Vi har 300 forskjellige ord for snø.

– Kan ikke synge uten at det blir politisk

Isaksen har kjempet mang en kamp på vegne av sitt folk. I vår engasjerte hun seg kraftig i en diskusjon om produktet Joikakaker, som lenge har brukt et samisk-klingende navn og design.

I sommer meldte Nortura, produsenten bak produktet, at de vil endre både design og navn i tiden som kommer.

– Jeg klarer ikke feire før jeg ser det nye designet, forteller Isaksen.

Hun er fullstendig klar at en artist med sterke meninger kan bli uspiselig for noen. Likevel føler hun at hun, som offentlig person, har et ekstra ansvar.

STOLT SAME: Isaksen stilte opp i Halvdan Sivertsens jubileumskonsert iført en samisk nasjonaldrakt. Foto: Helge Mikalsen

– For meg er det ansvaret et privilegium. Jeg har alltid vært bevisst på det, og trives godt med det. Jeg skulle ønske jeg så litt mer av det, men artister kan være litt redde for å bli upopulære. Det har jeg også vært, men jobber med å ikke ha det behovet for å bli likt. Det at folk blir forbannet på meg viser at jeg rokker ved noe.

– Det jeg innså som samisk artist var at jeg ikke kan skrive sanger på samisk uten at det blir politisk. Så mange av oss har ikke noe valg, sier hun, og sikter til hvordan samer og andre urfolk har blitt behandlet opp igjennom historien.

Hun understreker også at hun respekterer kunstnere som har andre uttrykksbehov enn å engasjere seg politisk. Og selv om låten har et alvorlig budskap håper hun den kan tjene flere hensikter.

– Jeg håper det kan være en låt folk vil danse til, men tiden er i ferd med å renne ut. Det er viktig å holde fast i håpet, vi har fortsatt mulig å skifte kurs, sier hun.

Publisert: 07.09.20 kl. 10:56

