Frustrert Bjarne Brøndbo varsler demonstrasjoner med D.D.E.

DDEs frontfigur langer ut mot myndighetene over corona-restriksjoner: «Dette er faan i helvete bare tull.»

Som artister flest har D.D.E. fått sin konsertvirksomhet sommeren 2020 mer eller mindre utradert.

Dette har vokalist Bjarne Brøndbo nå sett seg lei på – i lys av at annen utelivsvirksomhet langt på vei er tilbake til det normale, slik han opplever det.

En drøy uke etter at tusenvis av mennesker samlet seg i Oslo for å markere sin avsky mot drapet på George Floyd, kunngjør Brøndbo søndag på Instagram at han og D.D.E. skal holde demonstrasjoner flere steder i landet i tiden som kommer.

– På grunn av at myndighetene har bestemt at vi ikke kan spille konserter i sommer, så skal D.D.E. nå arrangere demonstrasjoner, en form for musikkdemonstrasjon, sier Brøndbo i videoen.

– Så det kan hende vi demonstrerer litt rundt omkring i Norge i løpet av sommeren.

I et innlegg publisert tidligere søndag, skriver Brøndbo at han «blir veldig frustrert over situasjonen».

Han legger ved et bilde fra en sak i Adresseavisen, hvor det fremgår at politiet i Trøndelag har hatt det travelt i helgen. På bildet kan man se folk stå tett i tett.

«Vi artistene var de første som ble «nektet» å utføre vårt yrke. NAV er egentlig for meg et elendig alternativ. Har vært i Trondheim og Kristiansand i helga. Peise fullt over alt. Null 1 meters regel. Alt oppleves som normalt. DDE skulle ha spilt for alle ansatte på AKER Verdal denne onsdagen, men kommunelegen sa nei. Max 50 personer. Dette er faan i helvete bare tull», raser D.D.E.-veteranen.

Frykter årsinntekt tapt

Brøndbo får støtte av artistkollega Inger Lise Rypdal.

«Ja, enig, veldig frustrerende det her. Aner ikke hva vi skal gjøre, mange har forsøkt å skrike høyt, men til ingen nytte», skriver hun.

I sitt innlegg frykter Brøndbo at en hel årsinntekt nå går tapt.

«Ser ikke bort fra at mitt yrke kan se bort fra 1 års inntekt, mens resten av verden (restauranter og uteliv) går som normalt. Dette er meget urettferdig. Har brukt et helt liv på å bli god på det jeg lever av. Nå har myndighetene bestemt at det har ingen verdi», skriver han.

Myndighetene: Har forståelse

VG har videreformidlet Brøndbos bekymringer til Helsedirektoratet. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier de har stor forståelse for artisters frustrasjon over coronasituasjonen.

– Kulturlivet har blitt spesielt hardt rammet av dette. Vi har imidlertid fortsatt coronavirus i Norge, og dessverre er smitterisikoen størst der mange mennesker samles, som på konserter og kulturarrangementer, sier Nakstad.

– Men også restauranter og andre serveringssteder har strenge smittevernregler som de må forholde seg til.

ÅPNER OPP: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Line Møller

Helsedirektøren minner om at det blir tillatt med 200 tilskuere på kulturarrangementer fra og med mandag 15. juni.

– Forutsatt at publikum holder mer enn en meter avstand under arrangementet.

Venter på grønt

I sin post uttrykker Bjarne Brøndbo håp om at noen snart står opp og snakker for artistene.

«Arrangørene får penger, kulturhusene får penger, men vi som lager innholdet får ingen verdens ting», avslutter han.

Bjarne Brøndbo har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar til saken.

HØRER PÅ HELSEMYNDIGHETENE: Kulturminister Abid Raja. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kulturminister Abid Raja sier han forstår Brøndbos frustrasjon godt, og at han gjerne skulle åpnet for tilskuertall på mer enn 200 fra mandag av.

– Men på grunn av helt klare helseanbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, kan vi dessverre ikke gjøre det. Så skal jeg fortsette å følge opp helsemyndighetenes anbefalinger, slik at vi åpner opp for flere enn 200 så snart de gir grønt signal for det.

Dyster rapport

Fredag offentliggjorde Musikkindustriens Næringsråd en rapport utarbeidet av BI Center for Creative Industries. Der er følgene av nedstengingen for 3057 enkeltpersoner og 666 selskaper i musikknæringen analysert.

I en pressemelding om rapporten heter det at 88 prosent av selskapene og 84 prosent av frilansere og selvstendig næringsdrivende oppgir at de har mistet oppdrag etter 12. mars.

«I tillegg har store faggrupper som tekniske leverandører, booking og management hatt et ekstremt inntektsfall, og mange ledd i næringskjeden står fortsatt utenfor de etablerte krisepakkene fra regjeringen», står det i pressemeldingen.

Videre fremgår det at hvert fjerde selskap i musikknæringen har måttet permittere mannskap.

Over halvparten av selskapene som driver med management og teknikere har sett seg nødt til å perimittere.

Ifølge rapporten frykter hver fjerde frilanser i musikknæringen å ikke kunne jobbe med musikk i fremtiden. Hvert femte selskap i undersøkelsen frykter konkurs som følge av nedstengingen.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende – som artister ofte er – regner med å få halvert sine inntekter i 2020. 24 prosent av selskapene har hatt tap på over én million kroner.

I tillegg til fraværende billettsalg for festivaler og konsertarrangører, påpeker rapporten at frafallet av sponsorer også er stort.

Lover mer

Abid Raja viser til at det nå er tre ordninger som skal være til hjelp for kulturbransjen:

1. Finansdepartementets kontantstøtteordning, som omfatter skattebetalende foretak.

2. Hjelp via NAV for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

3. Kulturdepartementets ekstraordinære tiltak på over 3,8 milliarder i koronaperioden.

– Så kan jeg forsikre om at jeg jobber både for å justere ordningene og for at Kulturdepartementets ordninger skal favne enda flere. Dette er et pågående arbeid og vi kommer tilbake med mer straks vi er klare med det, sier kulturministeren.

