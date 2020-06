REAGERER: Rihanna og flere andre artister støtter nå et opprop for en politireform i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Rihanna, Grande, Bieber og Billie Eilish i artist-opprop for politireform

Flere kjente artister med Rihanna og Ariana Grande i spissen undertegnet tidligere denne uken et opprop for en politireform i New York.

Oppdatert nå nettopp

Det er CNN som melder dette.

Foruten Rihanna og Grande, går også størrelser som Billie Eilish, Justin Bieber, Post Malone, Meek Mill og The Jonas Brothers i bresjen for endring av den såkalte section 50-A i lovverket – som i praksis unntar personalopplysninger om polititjenestemenn fra offentlighet.

les også Kanye West betaler utdanningen til George Floyds datter

«Vi sørger over drapet på George Floyd og det unødvendige tapet av så mange andre svarte før ham. Vi må stille de ansvarlige til ansvar og yte de som er ofre for denne volden rettferdighet», skriver artistene i oppropet.







STØTTER: Billie Eilish støtter også oppropet som tar til orde for en endret politireform i New York.

Brevet er blant annet stilet til guvernør Andrew Cuomo og majoritetslederen i New York Senate, Andrea Stewart-Cousins.

les også Besøker minnestedet for George Floyd: – Vi blir behandlet som om vi er dyr

George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis i Minnesota 25. mai, noe som utløste store protester mot politivold og rasisme verden over.

Politimannen som holdt et kne mot nakken hans i nesten ni minutter, Derek Chauvin, er siktet for forsettlig drap og har fått sparken. Det samme har tre andre politimenn som var til stede. De er siktet for medvirkning til forsettlig drap.

Etter drapet på George Floyd kom Demokratene med et lovforslag for å få slutt på unødvendig maktbruk i politiet og gjøre det lettere å rettsforfølge betjenter som bryter retningslinjene.

Demokratene sier deres lovforslag, som omtales som en skikkelig overhaling, er et direkte resultat av drapet på Floyd, men understreker at de ikke ønsker å kutte finansieringen eller legge ned politiet, slik blant annet byrådet i Minneapolis har tatt til orde for.

Ifølge New York Times er lovforslaget likevel mer inngripende for politiets arbeid enn noe annet lovforslag avisen kan huske å ha sett. Det vil begrense beskyttelsen politibetjenter har fra rettsforfølgelse, og det vil forby bruk av dødelig vold med mindre det er absolutt siste mulige utvei. Det er nettopp dette kjendis-oppropet også tar til orde for.

Rundt 500 mennesker var til stede under den private seremonien i The Fountain of Praise-kirken i Houston i Texas for å følge Floyd til graven tirsdag.

Familiemedlemmer til andre svarte som er drept av politiet i USA, blant dem Eric Garner og Michael Brown, var også på plass i kirken.

Publisert: 10.06.20 kl. 11:07 Oppdatert: 10.06.20 kl. 11:18

Fra andre aviser