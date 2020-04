MISTET MANAGEREN: Astrid S. Foto: Krister Sørbø

Astrid S om managerbruddet: – Gråt

Astrid Smeplass forteller om et trist og samtidig fint brudd med Halvor Marstrander, som inntil nylig var hennes manager.

Som VG kunne fortelle i mars, går popstjernen og manageren nå hver sin vei etter seks års samarbeid.

Et samarbeid som har gitt atskillige hits, berømmelse og utmerkelser – om ikke så stor økonomisk uttelling.

I et intervju med Costume forteller Smeplass nå om hva hun tenker om avslutningen på samarbeidet.

GODE TIDER: Halvor Marstrander og Astrid Smeplass i London 2016. Foto: Klaudia Lech

Der sier hun at hun ante at møtet manageren hadde bedt om skulle bli alvorspreget, siden Marstrander ikke hadde brukt emoji i tekstmelding i forkant.

– Holdt rundt hverandre

– Jeg husker jeg sa at jeg hadde det jævlig bra om dagen. Og da merka jeg at han ble rar. Så da skjønte jeg: at nå skal han komme med en eller annen nyhet som sannsynligvis gjorde at jeg ikke kom til å ha det så veldig bra lenger. Og da fortalte han at han hadde fått et jobbtilbud. Og da forsto jeg ganske kjapt at ... ja, sier hun til motebladet.

– Det gikk på en annen måte opp for meg hvor mye han har betydd. Hvor viktig han har vært i livet mitt. Så gråt vi. Sola sto sånn brått mot vinduet, sånn som her nå, skarpt. Holdt rundt hverandre. Det var faktisk veldig fint. Emosjonelt. Men jeg følte meg overraskende rolig. Med en gang han sa det, så føltes det riktig. Og bra.



KLEDD I LUKSUSDESIGN: Astrid S pryder forsiden av Costumes nyeste utgave. Bildet er tatt av Renate Torseth. Foto: FAKSIMILE/Costume

I Costume-intervjuet kommer det frem at Smeplass er usikker på hvordan veien videre skal håndteres – og at hun uansett er veldig takknemlig for sin tidligere samarbeidspartner.

– Veldig tøft

– Jeg tenkte mest at det var sykt modig av ham å ta det valget. Valget går for så vidt ut over meg, men jeg forsto da at dette var et riktig valg for ham, at den nye jobben var noe han hadde ordentlig lyst til. Så det synes jeg var veldig tøft. Og jeg skjønner at det gir veldig mening for ham å gjøre dét.

Halvor Marstrander sier til VG at han har lest hele Costume-intervjuet og synes «det ser kjempefint ut».

– Hele intervjuet er en fin, rørende og morsom skildring av den reisen vi har gjort sammen, sier Marstrander, som nå jobber med artistutvikling i plateselskapet Warner Music.

VG har kontaktet Astrid S’ plateselskap Universal for kommentar til denne saken, så langt uten respons.

Universal-sjef Bjørn Rogstad har tidligere opplyst VG om at ny manager ikke er på plass og at de håndterer Smeplass’ karriere inntil videre.

Publisert: 22.04.20 kl. 13:35

