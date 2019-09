MER ENN GODKJENT: «Det låter unektelig fint, dette, med både artist og kvartett i godt slag. Men formatet ville tjent rått på enda flere låter på samme nivå som hennes beste», skriver VGs anmelder om søndagens Astrid S-konsert.

Konsertanmeldelse - Astrid S, Operaen: Nær-Astrid-opplevelse

Astrid S stripper ned – på godt og vondt. Mest godt.

Man kan saktens spørre seg om en nedstrippet utgave av Astrid S er noe verden trenger akkurat nå. Ikke minst siden det artistiske momentumet hennes – i det minste her hjemme – har bremset noe de siste par årene.

Nå er det imidlertid ikke en helakustisk Astrid som kan krysse av «Operaen» på CV-en denne kvelden. I begrepet «Stripped Down», som forestillingen heter, ligger snarere forventninger om intimitet og vraking av staffasje.

Operahuset er uansett en gild setting for denne typen kontrollerte musikkopplevelser. Og det er gledelig nok mange barn med på moroa. Det finnes mindre oppbyggelige søndagssysler.

Kvelden åpner med en klokkeren «Hurts So Good», som oppleves mindre utspilt enn man kunne forvente. Her er vokal og piano nok i massevis.

Den oransjekledde hovedpersonen sprudler, med en lang og morsom avsporing om at publikum må ha forvekslet seansen med en Sigrid-konsert. Påfølgende «The First One» utfolder seg fint i et halvakustisk lydlandskap.

En elegant og stram «Closer» kler formatet enda bedre. Og «Hyde» er cellodramatisk og vakker.

Til sammenligning blir ferske «Down Low» en noe flat affære, og «Trust Issues» oppleves anmassende og småsur. Selvhjelpsklamme «Favorite Part of Me», også den ny, treffer heller ikke helt.

Det gjør derimot en vocoderdrevet, dels a capella og flott «Doing To Me». Váre «Jump» blir ikke mindre fin av en lang og ærlig introduksjon om de mørke tankene bak den. Coveren av Cezinandos «Vi er perfekt men verden er ikke det» føles malplassert i sammenhengen – om enn teknisk imponerende.

«Such A Boy» og «Think Before I Talk» vekker kveldens største publikumsrespons, med ekstranummeret «Paper Thin» som et verdig antiklimaks.

Det låter unektelig fint, dette, med både artist og kvartett i godt slag. Men formatet ville tjent rått på enda flere låter på samme nivå som hennes beste. De kommer forhåpentligvis.

