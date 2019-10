AKTUELL FOR ISRAEL: Aurora Aksnes. Foto: Lise Åserud/NTB

Reagerer på Aurora Aksnes’ forsvarstale for å spille i Israel: – Hadde trodd mye bedre om henne

Spiller på klubb som har postet bilder av væpnede soldater – iført skjorter med klubbens logo og teksten «Fuck you, we’re from Israel» på.

Det har vakt reaksjoner at Aurora Aksnes (23) skal spille konserter i Tel Aviv i november – og har forsøkt å dysse dette ned.

NRK skrev torsdag at en rekke palestinske kunstnere har skrevet et brev til artisten, og bedt henne avlyse.

Aksnes’ manager Geir Luedy tok i samme sak på seg skylden for å ha holdt konsertene utenfor artistens offisielle turnéoversikter på nett.

– Jeg tar det fulle og hele ansvaret og legger meg helt flat, sa han.

Fredag ettermiddag har Aksnes postet et langt innlegg på Facebook og Instagram, der hun forteller om hvorfor hun velger å spille i Israel. Innlegget er forfattet på norsk, i motsetning til de aller fleste tekster hun poster.

– Har tatt mitt valg

«Jeg har turnert verden rundt i mange år. Jeg har vært i land med ulike styresett, land som har okkupert andre land, land som forfølger mennesker for sine politiske standpunkter, hudfarge, religion, og der mennesker straffes for sin seksuelle legning. Jeg har dratt til mange land der jeg er uenig i regimet.

Og jeg drar for å møte mine fans/venner rundt i verden, for å vise støtte, blant annet der LGBT-rettighetene er truet. Mine personlige meninger kan ikke påvirke det jeg føler er min viktigste oppgave som artist og kunstner – å være der for alle», skriver hun.

Aksnes melder videre at hun er humanist, ikke politiker.

«I land som svikter menneskeheten står jeg ikke ved de som bruker vold, men ved de som er uenige med volden som utøves i landet de bor i», hevder hun.

Aksnes skriver at hun tror på åpen dialog, og at musikk avler samhold. Hun skriver også at hun har et like stort ønske om å opptre i Palestina som i Israel – og gjør det klart at hun vil gjennomføre de planlagte Tel Aviv-showene.

«Jeg har tatt mitt valg, med den innsikten og magefølelsen jeg har i dag. Jeg står for mine valg, også de vanskelige», skriver hun.

– Kjempesynd

Arbeiderparti-politiker Øystein Grønning er nestleder i Palestina-komiteen og leder for Samarbeidskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel. Han er ikke imponert av Aksnes’ innlegg.

– Hun stiller seg på Israels side i spørsmålet om hvorvidt boikotten er riktig eller ikke – så enkelt er det. Hun stiller seg mot det palestinske sivilsamfunnet ved å si nei til boikotten. For palestinerne er dette et spørsmål om å overleve som folk, sier Grønning.

KRITISK: Øystein Grønning. Foto: Privat

Boikotten han refererer til er en internasjonal bevegelse med tittelen «Boycott, Divestment and Sanctions» (BDS). Bevegelsen kommer jevnlig med kritikk mot artister som velger å spille i Israel.

– Hun forsvarer holdningen sin til konflikten, mens for eksempel Lana Del Rey fra USA og Lorde fra New Zealand skiftet mening da de ble klare over hva dette dreier seg om, og avlyste sine konserter i Israel.

AVLYSTE: Lana Del Rey avlyste sin planlagte konsert i Israel høsten 2018, og sa at hun først ville komme når hun får muligheten til også å opptre for palestinerne. Foto: Chris Pizzello/Invision

Grønning understreker at han synes Aksnes’ beslutning er skuffende.

– Jeg synes det er kjempesynd. Jeg hadde trodd mye bedre om henne – fordi hun fremstiller seg som et oppriktig engasjert menneske, sier han.

– Og det at hun faktisk velger å opptre på, av alle steder, Barby-klubben, som trykket skjorter til soldatene som drev massakre i Gaza med «Fuck you, we’re from Israel» og klubblogoen på – der skal hun spille, og hvis hun fastholder den beslutningen, setter det hennes engasjement i et merkelig lys.

TYDELIG BUDSKAP: Sommeren 2014 postet konsertstedet Aurora Aksnes skal besøke bilder hvor denne T-skjorten figurerer prominent. Samtidig pågikk en av tidenes verste konflikter mellom palestinere og det israelske militære. Over to tusen mennesker mistet livet, 73 av dem på israelsk side. Foto: Barbys Facebook-side

På spillestedets Facebook-side ligger en rekke bilder av tungt væpnede soldater iført skjorten Grønning refererer til.

På Twitter har den palestinske organisasjonen PACBI fredag kveld lagt ut en melding hvor Aksnes’ beslutning om å spille i Tel Aviv sammenlignes med å spille i Sør-Afrika da landet var et apartheidregime:

I en melding sendt via hennes manager sier Aksnes til VG at hun tror at regimer som mangler medmenneskelighet og empati trenger musikk.

– Å boikotte Israel føles for meg, som å se den andre veien, sier hun.

– Jeg stiller meg på menneskenes sin side, i kampen mot urettferdighet og vold. Du kan ikke si at det er det samme som å stå for grusomhetene. Du kan ikke peke på en lilje og kalle den et sverd. Mange av mine fans i Israel er ungdommer. Fremtidens innbyggere. Det er ungdommen jeg skal synge for. Og jeg velger å tro og håpe at de velger å lære av sine forfedre sine feil.

