Alexander Rybak: Ingen tiltak for drastiske

Artister og arrangører rammes hardt i disse dager i form av avlysinger og utsettelser. Alexander Rybak (33) har også måttet sette planer på vent.

Det tar han med ganske stor ro.

– De som blir hardest rammet av corona-viruset, er jo de som faktisk blir alvorlig syke av det, og som må ligge med respirator på sykehus. Så hvis man tenker på dem, er ingen tiltak for drastiske, skriver Rybak i en SMS til VG.

– Hva tenker du om situasjonen for de musikerne og kunstnerne som er hardt rammet, som ikke har et apparat i ryggen og nærmest er blitt arbeidsledige over natten?

– Det vet jeg for lite om til å uttale meg, svarer han.

BISETTELSE: Alexander Rybak i Jahn Teigens bisettelse onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

Rybak spilte og sang i Jahn Teigens bisettelse i Tønsberg onsdag. Også i kirken ble det tatt forholdsregler. Antall seter ble redusert til under 500, og alle fikk utdelt antibac.

For Rybak var det viktig ikke å la virusredselen sette en stopper for fremføringen.

– Jeg ble frarådet til å spille i bisettelsen, men jeg måtte følge magefølelsen og stille opp og ta farvel med min MGP-mentor. Jeg tror at utover de mest innlysende tiltakene vi alle må ta, så har alle sin egen personlige grense man må følge med fornuft, sier 33-åringen.

Reuters: Det spøker for Eurovision

Rybak mener at det beste musikere kan gjøre i en situasjon som dette, er å øve og bli enda bedre på instrumentet de trakterer. Samtidig krysser han fingrer for at Eurovision Song Contest arrangeres i Nederland i mai.

– Jeg er blitt invitert til å gjøre pausenummeret, og selv hvis det gjennomføres uten publikum i salen, får Ulrikke og jeg fremdeles synge for 200 millioner mennesker, sier han.

Ulrikke Brandstorp (24) er Norges representant i år.

Spøker: Slipper selfies

Selv om Rybak tar virusutbruddet svært seriøst, klarer han likevel å fleipe litt rundt situasjonen.

«Vi må ta corona på alvor, MEN: Nå kan jeg endelig spaserere på gaten uten at folk hopper på meg og vil ha selfies», skriver musikeren på Instagram – på engelsk.

Der spør han samtidig sine nærmere 230.000 følgere hvordan situasjonen påvirker deres hverdag. Kommentarer og «likes» fra hele verden har ikke latt vente på seg.

– Du er ikke redd for at noen skal synes du fleiper for mye i Insta-posten?

– Jeg begynner jo med å si at corona-viruset skal bli tatt seriøst, svarer Rybak.

