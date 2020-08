GRUPPEBILDE: Vanskelig å samle alle til foto i disse tider. Her er i alle fall, fra venstre øverst: Lars Horntvedt, Even Ormestad, Martin Horntvedt, Andreas Mjøs, Øystein Moen, Line Horntvedt, Marcus Forsgren, Erik Johannessen. Foto: Brainfeeder

Album-anmeldelse Jaga Jazzist «Pyramid»: Egyptologisk metode

Jaga Jazzist er en anakronisme. Takk og lov for det.

ALBUM: Jazz/elektronika

Jaga Jazzist

«Pyramid»

(Brainfeeder/Playground)

I vårt musikalske status quo, der en låt «må» begynne etter ti sekunder for at ikke lytteren skal kjede seg. Der ikke engang Karpe helt klarer å knekke langspillerkoden (fjorårets EP-halvtime «SAS Plus / SAS Pussy» har så vidt nådd 12 millioner Spotify-spillinger).

Der gir Jaga Jazzist ut et album på snaue 40 minutter, fordelt på fire låter.

Her kan man selv gjøre betraktninger. Det vil uansett ikke gjøre noen forskjell. Tønsberg-oktetten tar alltid for seg, mer eller mindre akkurat som de vil. (Noe annet ville jo egentlig vært rart). Fra å nesten bedrive drum ’n’ bass rundt århundreskiftet. Til å være innom postrock og omtrent bli et instrumentalt indierockband i løpet av de følgende tiårene. På «Starfire» (2015) strakk de seg mer mot det elektroniske, som man må kunne kalle det uten å få tilsnakk på gaten.

I 2020 tar elektronikken over. Nesten.

«Pyramid» åpner med forsiktige saksofonpust, før tangenter, strenger og strømførende enheter sakte gjør grep og strekker seg i, beklager, verdensrommet. Ikke bare fordi de tidlig bruker noe som høres ut som theremin.

Åpningssporet er åpenbart en hyllest til den japanske elektronikapioneren Isao Tomita (og samtidig et nikk til «Starfire» sin begeistring for det japanske høyhastighetstogsettet «Shinkansen»). Avsluttende «Apex» gjør den nesten naive kombinasjonen av enkle gitargrep og syntharpeggio forfriskende og ny, og er det nærmeste albumet kommer Hans Petter Lindstrøms lange, dvelende og stadig mer intense grep.

Inni mellom dette kommer riff og vendinger som høres helt åpenbare ut når de spilles. Melodier som nesten er så naivt enkle at man prøver å rote fram i hodet hvor de egentlig kommer fra. Rytmer spilt som om de hører til overalt der man tar seg tid til å lytte. Men de hører ikke hjemme andre steder enn her.

En av årets mer markante utgivelser i flere enn disse ører, er Houston-baserte Khruangbin fintsvevende «Mordechai». Det er et slik album som klatrer inn i hodet, og nesten umerkelig tar seg til rette. Et lydspor for de lange og varmeste dagene, men også for regntiden. Forskjellen på Khruangbin og Tønsberg-oktettens siste er at Jaga bygger seg opp. Som et stødig og dansbart DJ-sett, noe man kan lytte til uten å la seg forstyrre av om det er gjort «riktig».

Dette søsknene Horntvedt-anførte motstykket til det meste har vært blant oss så lenge at de snart burde markeres på et eller annet offisielt vis. I mellomtiden kan man glede seg over at deres rundt regnet niende album er nok et unikt svev av pyramidalsk størrelse.

Publisert: 07.08.20 kl. 13:03

