Musikkanmeldelse Taylor Swift «Folklore»: Ut i skog og mark

Fanget i lockdown har Taylor Swift laget sitt frieste album. Og i samme slengen fintet ut Kanye West.

I Netflix-dokumentaren «Miss Americana» klager Taylor Swift over at livet hennes har blitt så programmert og forutsigbart. At hun for eksempel vet nøyaktig hvor hun skal være på en tilfeldig dato i 2020.

Så vet vi alle at livet plutselig ikke ble like forutseigbart lenger.

Hun skulle blant annet vært på Voldsløkka 26. juni og gledet 50 000. Og toppet Glastonbury-festivalen foran enda flere.

I stedet har hun benyttet koronatilværelsen til å lage et helt nytt album, som nå kommer ut, under året etter den ikke helt vellykkede «Lover». Det er ikke så overraskende. At hun har fått med seg låtskriver og produsent Aaron Dessner fra The National på halve plata er derimot overraskende. Han har tatt oppgaven så alvorlig at man må sette et skille mellom Taylor Swift før og etter «folklore».

Sammen med fast samarbeidspartner Jack Antonoff utforskes et akustisk lydbilde. Det er på ingen måte en retur til country-Taylor, slik man kanskje skulle forvente. Her bader man i klanger som mest av alt minner om Sufjan Stevens, melodier fra samme mørke som Lana del Rey og selvsagt den mektige melankolien til The National.

Man kan for så vidt sammenligne med Bruce Springsteen sitt «Nebraska» eller Beck sitt «Sea Change». Kanskje mest det førstnevnte. For til å komme fra en artist som til de grader har brukt livet i offentligheten som en del av kunsten, framstår «Folklore» mindre privat og selvrefererende.

Swift forteller blant annet om et lite trekantdrama fordelt over like mange låter, som involverer en kvinne med det Springsteenske navnet «Betty». Det er fortellinger med minner fra en verdenskrig, og ingen spark til Kanye West. Om man da ikke regner med linjen «Trouble to the east. Clowns to the West» i «Peace». Og at Justin Vernon (Bon Iver) bidrar med mørk (!) vokal på «Exile»

Så kan man jo heller ikke unngå å nevne at denne plutselige, nesten tilfeldige lanseringen også er uvanlig til å være kontrollfreaken Swift.

De siste utgivelsene hennes har vært så orkestrert og regissert at man kan kalle 30-åringen en musikkbransje i seg selv. Sånn sett er det et fiffig grep at den kommer samme dag som presidentkandidat Kanye West også har annonsert sitt nye album. Man skulle tro at skadefryden over å sklitakle oppmerksomheten til enmannsrealityserien West ikke blir mindre at «Ye» i skrivende stund ikke har lansering sitt album likevel.

Det er ikke slik at Taylor Swift ikke har en låtkatalog som passer inn i andre arrangementer og tapninger tidligere. Ryan Adams sin ektefølte og ensomme tolkning av hele «1989» er tettere på «Folklore» enn man kan kanskje først tar innover seg.

Men dette er likevel noe helt annet. Elegante arrangementer og melodier som tar tid å ta inn over seg, i motsetning til den umiddelbare og pophookete Swift vi er vant til.

Når det er sagt: Det er ikke introvert mumblecore, forvirrende langt inn i indiegranskauen. Midt i de forsiktige pianotonene, den milde gitarklimpringen og den - faktisk - grøtete vokalen, er «folklore» Taylor Swift på sitt fineste, næreste og mest fullendte.

Et eventyr, altså.

ALBUM: POP

Taylor Swift

«folklore»

(Republic/Universal)

Publisert: 25.07.20 kl. 10:11

