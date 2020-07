SKAPTE OPPSTYR: Dua Lipa fikk sterke reaksjoner fra fans etter et kontroversielt Instagram-innlegg. Foto: ARMEND NIMANI / AFP

Dua Lipa refses for nasjonalisme

Den britiske artisten, med foreldre fra Kosovo, tegnet kart på Instagram over et utvidet Albania.

Flere medier, deriblant BBC, meldte tirsdag at Dua Lipas Instagram ble oversvømt av kritikk etter at artisten postet et kart som vanligvis forbindes med ekstrem albansk nasjonalisme.

24 år gamle Dua Lipa – med to Grammys og tre Brit Awards i ryggsekken – er født i London, men begge foreldrene er fra Kosovo.

Innlegget på Instagram henviser til et Stor-Albania som omfatter både Kosovo og Albania, samt flere land på Balkan. I teksten minner Dua Lipa om at området tilhører de som er født der, ikke migranter eller andre som har annektert det.

Kosovo erklærte seg uavhengig av Serbia i 2008, men listen over land som har anerkjent uavhengighetserklæringen er ikke fullstendig.

Reaksjonene på Instagram-innlegget til Dua Lipa lot ikke vente på seg. Selv om Dua Lipa alltid har vært åpen og stolt over sitt opphav – hun opprettet The Sunny Hill Foundation til støtte for Kosovo i 2016 sammen med sin far – ble fansen opprørt.

Til slutt måtte Dua Lipa komme med en oppklaring, også dette på Instagram.

Der skriver Dua Lipa at innlegget aldri var ment å skape hat, og at hun blir sint og trist over at slike innlegg blir bevisst misforstått av grupper og individer som promoterer etnisk separatisme.

«Jeg oppfordrer alle til å omfavne sitt eget opphav», skriver hun.

Publisert: 22.07.20 kl. 12:28

