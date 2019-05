Låtanmeldelse: Marion Ravn – «Tyv»: Finner seg sjæl

Marion Ravn norskdebuterer med en låt det er lett å like.

Mens eks-makkeren Marit Larsen viste fram sitt presise grep på det norske språket i 2011, med sin vakre tolkning av Erik Byes kolossale «Vår beste dag», tar Marion Ravn morsmålssteget først nå.

«Tyv», første smakebit fra det kommende albumet «Mellom disse 4 (sic) vegger», lar M2M-halvdelen få boltre seg over et relativt dempet musikalsk drama. Teksten er imidlertid høydramatisk – i den grad at den balanserer mellom det inderlige og det teatralske.

Ravn har anført Kari Bremnes som en inspirasjonskilde i denne omgang, og det har noe for seg. Som visepoplåt har «Tyv» et nødvendig mørke innabords, selv om formidlingen av det tidvis kan oppleves oppstyltet.

Hvor mye det enn måtte smerte en ordspillentusiast å gi slipp på komboen «ravn» og «tyv»: Med denne låten er popveteranen forsiktig i ferd med å finne sin egen plass blant norske formidlere, uten å lene seg for tungt mot noen andre.

Et snev av «Show Me Heaven» av én-hit-vidunderet Maria McKee er faktisk det nærmeste vi kommer noe tyveri i denne sammenhengen, men det handler mer om nerve enn om noter. Verden ville dessuten trolig vært et bedre sted om flere tyvlånte fra nettopp den låten.

