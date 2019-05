LÅNER UT HITMATERIALE: Dagny. Foto: PROPELLER

Dagny forteller at Katy Perry tok hennes låt: – Helt vilt!

I 2017 ga Dagny Norvoll Sandvik (28) ut en låt som har betydd mye for henne. Nå kan den ende med å bety mye for en av verdens største popstjerner.

«Love You Like That» er en av Dagnys mest populære låter, med 22 millioner avspillinger på Spotify.

Både én, og kanskje flere, av disse avspillingene er etter alt å dømme foretatt av Katy Perry (34).

Den amerikanske popstjernen meldte en tid tilbake at hun skulle ta en pause fra popsirkuset. De siste månedene har Perry vært mest travel med å være dommer i «American Idol».

Tirsdag kunngjorde imidlertid Perry ganske overraskende at hun slipper en ny singel fredag, «Never Really Over». Som VG meldte da, er Dagny fra Tromsø kreditert som en av låtskriverne på singelen.

Nå forteller imidlertid Dagny at hun slett ikke har sittet ved en pult og skrevet materiale på oppdrag for, eller med tanke på, Katy Perry.

Til VG sier hun at Perry og hennes medarbeidere simpelthen har falt for Dagnys «Love You Like That», og laget en ny låt basert på den. Resultatet er da singelen «Never Really Over».

– Katy Perry og hennes folk ville lage sin egen versjon. Og de ville gi oss kreditering for den. De har hatt en åpen dialog med oss om dette.

Hør Dagnys «Love You Like That» her:

– Hva føler du nå?

– Jeg er veldig stolt. Det må være lov å si. Jeg har ikke noen barn å være stolt over, så jeg får heller være glad på låtens vegne.

Popdronning

Etter skuffende mottagelse – til henne å være – av Perrys forrige album, er det flere amerikanske medier som nå omtaler «Never Really Over» som artistens mulige comeback.

– Dette er jo førstesingelen fra hennes nye album, og ja, jeg har hørt den – det er jo liksom Katy Perry tilbake som popdronning. Det er helt vilt! Jeg gleder meg alltid veldig mye over alle ting knyttet til å slippe mine egne låter, men det er superspennende å være på denne siden av det, og jeg gleder meg minst like mye. Det var stort å se artworket, jeg gleder meg til å se videoen – slike ting.

SLIK SER DET UT: Omslaget på Katy Perrys Dagny-baserte singel. Foto: UNIVERSAL MUSIC

Dagny sier hun vet lite om hvorvidt Perry kommer til å fortelle om bakteppet for låten.

– Aner ikke! Jeg er veldig spent på det. Men jeg vet ikke hvor åpen hun kommer til å være om det. Det får hun uansett bestemme selv, hun har jo allerede gitt meg kreditering for låten.

Det er ikke noen selvfølge, mener Dagny.

– Det er utrolig kult at hun gjør dette, hun kunne like gjerne latt det være. Jeg mener, hva skulle jeg gjort, ringt min ikke-eksisterende advokat for å ta henne for retten? Det sier masse om Perry at hun ikke bare satser på å komme unna med det.

– Hvor mye ligner de to låtene?

– Det er mange likheter. Noen vil si de er veldig like, andre vil kanskje si de ikke er like overhodet, men jeg mener det er noen harmonier der og måten hennes låt er bygget opp på, som ligner mye. Mest musikalsk, ikke tekstmessig. Men dette er ikke «I Like You Like That», altså, hehe.

Nominert som låtskriver

Ifølge Dagny er «Love You Like That» er en av låtene hun har aller sterkest forhold til personlig.

– Jeg er veldig glad i den, og glad for at den kan være med på noe som er større enn meg. I musikk blir man jo inspirert av andre, og jeg har hørt masse på Katy Perry, særlig perioden rundt «Teenage Dream». Så det er utrolig artig at det nå har gått andre veien også.

Tidligere i år ble Dagny nominert til Spellemannpris i kategorien «årets låtskriver». På det tidspunktet visste hun at hun hadde Perry på sin ellers korte klientliste.

– Det lå og ulmet litt, ja, ler hun.

– Hele min musikalske karriere handler mye om at jeg er veldig glad i låtskriving, og det er gøy å kunne skrive for andre også.

– Fint å kunne hjelpe Katy Perry litt opp og frem her i verden?

– Ja, det er fint om denne kan hjelpe henne å få litt fart på sakene!

– Blir du rik nå?

– Jeg vet ikke, jeg har aldri skrevet en låt for Katy Perry før. Men det kommer på et bra tidspunkt, for jeg har akkurat kjøpt meg leilighet.

Perry har flere linker til norske popjenter. Hun har tidligere hyllet Aurora Aksnes, og brukt Astrid Smeplass som korsanger.

– Haha, ja, jeg bare føyer meg inn i rekken her, sier Dagny.

