MANGER MUSKLER: VGs anmelder er ikke videre imponert av 5 seconds of summer, bestående av Michael Clifford, Luke Hemmings, Ashton Irwin og Calum Hood, sitt nye album. Foto: Sarah Morris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Plateanmeldelse: 5 Seconds of Summer – «Calm»: Flyktige streif av sommer

5 Seconds of Summer mangler mer enn bare skam.

Nå nettopp

Da den australske kvartetten 5 Seconds of Summer slo gjennom i 2014, var det med et konsept som i det minste var befriende freidig: Boyband-punk.

Siden da har Calum Hood, Ashton Irwin, Luke Hemmings og Michael Clifford ubønnhørlig blitt eldre, med et mer «modent» og algoritmisk utpønsket uttrykk. Albumtittelen er en sammensetning av medlemmenes forbokstaver, og røper som sådan at guttegruppe-tilknytningen ikke er lagt helt på hylla ennå.

Arenaformaterte «Wildflower» er albumets klare høydepunkt – stolt, åttitallsdunstende hitpop blir ikke så mye bedre. Avsluttende «High» – det nærmeste bandet kommer et Beatles-øyeblikk – er heller ikke verst.

Ellers er det ikke stort å sette tennene i her. Det er noe kaldt og kalkulert over store deler av låtmaterialet, og hovedvokalist Hemmings’ insisterende selgerstemme tipper raskt over i det enerverende. Verstingene – fra hver sin stilistiske kant – er anmassende, «rocka» «Teeth» og seige, sutrete «Not In The Same Way».

«No Shame» (som låner såpass friskt av ‘96-hiten «I Love You Always Forever» at Donna Lewis står kreditert som medlåtskriver) oppsummerer det hele greit: «Got no shame/ I love it when you’re screaming my name».

Det er nok ment satirisk, men 5SOS mangler musklene til å bære spøken.

BESTE LÅT: «Wildflower»

Publisert: 27.03.20 kl. 20:56

