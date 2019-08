FÅR HARD SKYTS: Katy Perry, her under MusiCares Person Of The Year gala i Los Angeles i februar i år. Foto: VALERIE MACON / AFP

Modell anklager Katy Perry for sex-trakassering

Ni år etter at han spilte inn dampende het musikkvideo med Katy Perry (34), tar Josh Kloss (38) bladet fra munnen.

Josh Kloss var svært betatt av Katy Perry da han i 2010 fikk æren av å spille hennes partner i «Teenage Dream», videoen som siden er blitt sett flere hundre millioner ganger på YouTube.

I dag er situasjonen en helt annen. I et utleverende innlegg på Instagram, skriver Kloss at Perry opptrådte forvirrende da de spilte inn musikkviden. Han hevder superstjernen var vennlig da de var alene sammen, men at hun var «iskald» da andre var til stede.

«Hun sa til og med at det var «kvalmende» å kysse meg, noe jeg opplevde som veldig pinlig. Men jeg ga likevel alt», lyder det fra Kloss.

(Artikkelen fortsetter under musikkvideoen)

Men 38-åringen har mer på hjertet. Han forklarer at han i kjølvannet av alle MeToo-saker mot mektige menn i underholdningsbransjen, ønsker å vise at også kvinner med innflytelse misbruker sin posisjon.

«Kvinner med makt er akkurat like avskyelige», mener Kloss.

Han opplyser at han også etter Perrys skilsmisse fra Russell Brand i 2013, traff Perry et par ganger. Den ene gangen skal han vært på en bursdagsfest hos stylist Johnny Wujek, hvor Kloss hadde med en kamerat som også ønsket å hilse på sangeren. Kloss betror at han selv også fortsatt hadde «en crush» på Perry.

«Da jeg så henne, klemte vi hverandre. (...) Men da jeg snudde meg for å presentere henne for vennen min, grep hun tak i Adidas-buksen og trusen min og dro den ut så langt hun klarte for å vise penisen min til sine mannlige kompiser og andre som sto rundt. Kan dere tenke dere hvor patetisk og støtt jeg følte meg?», skriver Kloss.

(Artikkelen fortsetter under Instagram-posten)

10. august var det på dagen ni år siden Perry publiserte musikkvideoen, der hun og Kloss boltrer seg i sexy scener.

«Gratulerer med dagen til en av de mest forvirrende, forulempende og ydmykende jobber jeg noensinne har gjort», skriver Kloss, som hevder at han har ventet så lenge med å si noe på grunn av restriksjoner fra Perrys management. Dette skal ha vært for å beskytte Perrys image. Men nå er han ferdig med å ta hensyn til artistens image, skriver han.

På Instagram, der Kloss har om lag 33.000 følgere, har han også lagt ut bilder av det han hevder er skriftlig dialog med Perrys apparat, hvor det angivelig kommer frem at det var mye han ikke fikk lov til å uttale seg til pressen om.

«Jeg var snill gutt og gjorde som jeg fikk beskjed om. Til gjengjeld ble jeg behandlet som en prostituert og blottstilt foran hennes venner og tilfeldige mennesker», lyder det i kraftsalven fra Kloss.

Huffington Post skriver at de har forsøkt å komme i kontakt med både Perry og Kloss. Kloss’ agenter ønsker ikke å kommentere saken, mens Perrys representanter ifølge nettstedet ikke har besvart henvendelsene.

Flere medier omtaler Kloss’ utspill, deriblant Buzzfeed og Business Insider. Heller ikke de har fått noen respons fra hverken Perry eller Kloss.

Forsvarer stjernen

Stylist Wujek, som holdt den omtalte bursdagsfesten, tar Perry i forsvar og hevder at det Kloss sier, er «bullshit». I stedet mener han at Kloss er besatt av Perry.

«Katy Perry ville aldri gjort noe sånt», skriver Wujek – som er nær venn og samarbeidspartner med popstjernen – i en kommentar på Kloss’ Instagram.

Også svært mange Perry-fans forsvarer sitt idol og langer ut mot Kloss, som de hevder bare vil ha oppmerksomhet.

Kloss svarer på kritikken med å poste et bilde av seg selv og Kim Kardashian (38), tatt under en reklame-shoot. Der hyller han Kardashian, som han sier har mer makt og behandlet ham med respekt.

Omstridt kyss

Perry har hisset på seg unge mannlige beundrere før. I fjor fikk en ukysset 19-åring fra Oklahoma en opplevelse han sent vil glemme da han stilte opp i «American Idol», der Perry var dommer. Perry kysset sanghåpet midt på munnen, noe han i ettertid gikk ut og sa han ikke var komfortabel med.

Publisert: 14.08.19 kl. 11:38

