Justin Bieber hinter om barn

Justin Bieber (25) gratulerer kona med dagen og skriver noe som får fansen til å gå bananas.

Hailey Bieber fylte nemlig 23 år i dag, og ektemannen hyller henne på Instagram. Sammen med to brudebilder fra begivenheten tidligere i høst, skriver det kanadiske popidolet:

«Gratulerer med dagen, kjære! Du får meg til å ville bli et bedre menneske hver dag! Måten du lever livet ditt på er så tiltrekkende. Ps. Du tenner meg på alle mulige måter», skriver han etterfulgt av fire forelskelses-emojis.

Og så skriver han:

«Next season BABIES».

Hva Bieber mener med den siste setningen, kan man bare spekulere på. Og det gjør tilhengerne.

Bieber har over 121 millioner følgere på Instagram, og i kommentarfeltet renner det over med tilbakemeldinger. I skrivende stund har over 12.000 kommentert, mens over to millioner har trykket «liker».

«Babyer?», spør flere, mens andre spør «Hva skjer?». Mange av dem som ennå ikke har gitt opp drømmen om at Bieber og ekskjæresten Selena Gomez (27) skal finne tilbake til hverandre, gir uttrykk for en smule fortvilelse. Andre gratulerer Hailey med dagen og fryder seg over det de tolker som familieforøkelse i nær fremtid.

Selv lar Bieber hintet henge i luften uten å kommentere mer. Heller ikke kona har utdypet.

Virvelvind-romanse

Det var våren 2018 at ryktene begynte å gå om at Bieber og Hailey Baldwin, som hun da het, var blitt kjærester. I fjor sommer forlovet de seg, og få måneder senere giftet de seg i all hemmelighet. I høst arrangerte de enda en vielse, denne gangen med religiøse rammer.

Bieber har for tiden tatt en pause fra musikkjobbing for å fokusere på sin mentale helse. Han sliter psykisk og har forklart at han trenger tid til å komme til hektene.

