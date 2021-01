DUO: Arif (t.v.) og Unge Ferrari har nytt stor suksess de siste årene, både sammen og hver for seg. Foto: Mariam Butt/NTB

Millionsmell for Unge Ferrari og Arif – har fått avslag på søknader om kompensasjon

De populære rapperne er de eneste artistene som har søkt om over en million fra kompensasjonsordningen for sommeren 2020, uten å få en krone. Begge klager på vedtaket.

VG skrev i desember at Arif Nassor Salum (34) hadde fått avslag hos Norsk Kulturråd, på sin søknad til ordningen som skal kompensere kulturlivets coronarelaterte tap i perioden mai-august i fjor.

Nå har også Arifs kollega og samarbeidspartner Stig Joar Haugen (30) – kjent som Unge Ferrari; aktuell med det nye aliaset Stig Brenner – fått blankt avslag på sin søknad.

Begge søkte om ca. halvannen million i kompensasjon: Arif ba om 1.557.286 kroner basert på planlagte 2020-jobber, mens Unge Ferrari søkte om 1.419.238 kroner basert på gjennomsnittsinntekter fra perioden mai-august i årene 2017, 2018 og 2019.

– Feilaktig

De to rapperne har samarbeidet på en rekke låter, og holdt mange konserter sammen, blant annet i Oslo Spektrum. De har samme management, Nora Collective.

Årsaken til avslag har de også felles: Artistenes aksjeselskaper hadde ikke driftsinntekter/omsetning i 2019 som gjør at et inntektsfall på minst 30 prosent sommeren 2020 kan dokumenteres, slik kompensasjonsordningens forskrift krever.

Artistenes selskaper har eksistert i AS-form siden 2018. Ifølge Shire Standnes, ansvarlig for økonomi og juridisk i Nora Collective, har imidlertid både Arif og Unge Ferrari styrt «deler av» sine inntekter frem til 2020 gjennom enkeltmannsforetak.

– Artistene har skiftet selskapsform, og vi mener det feilaktig legges til grunn at det ikke har vært nedgang i aktiviteten, sier Standnes til VG.

Alvorlig

Arif og Unge Ferrari har de siste årene vært synlige på en rekke av de største festivalenes plakater, som Øya, Stavern, Pstereo, Bergenfest og Parken.

Ifølge en oversikt fra Nora Collective holdt Unge Ferrari 18 solokonserter sommeren 2017, åtte sommeren 2018 og 14 sommeren 2019.

Arif holdt seks sommeren 2017, ti sommeren 2018 og ni sommeren 2019.

Sommeren 2018 holdt de to rapperne i tillegg syv festivalkonserter sammen.

NY DRAKT: Stig Joar Haugen har nylig gått fra artistaliaset Unge Ferrari til Stig Brenner, med tilhørende nytt image. Foto: Sony Music

Avslag på kompensasjon for fjorårssommeren er alvorlig for dem, mener Standnes.

– Det er vesentlige summer, som har stor innvirkning på situasjonen vi har kommet i – videre satsing og investering i hele apparatet rundt deres livevirksomhet, og deres artistvirke generelt.

Standnes understreker at de er takknemlige for at kompensasjonsordningen finnes, men:

– Vi er ikke helt sikre på om alle som behandler dette har oversikt over det lappeteppet artisters økonomi kan være. Den følger ofte ikke et tradisjonelt løp. Man kan ha penger liggende både hos booking og management, og når man ser på regnskapet år for år ser du ikke nødvendigvis når pengene ble opptjent.

I sin klage til kulturrådet skriver Unge Ferrari at hans inntektsfall for sommeren 2020 var på 92 prosent målt mot sommeren året før.

I sin opprinnelige søknad til ordningen oppgir han å ha hatt tre millioner i inntekt og resultat på 2,4 millioner i snitt somrene 2017–2019.

Fått litt

Thomas Hansen, seniorrådgiver ved kulturrådets kommunikasjonsavdeling, sier at de nå går gjennom klagene.

– Dersom vi opprettholder avslaget vil klagen automatisk gå videre til Kulturdepartementets klagenemnd. Hvis det er uklarheter i hvordan forskriften skal tolkes, vil det bli avklart der.

Hansen påpeker videre at kulturrådet har lang erfaring i å behandle artisters økonomi.

– Vi er godt kjent med at den varierer fra år til år. Ordningen er innrettet slik at man kan søke på et gjennomsnitt av de siste tre årene nettopp for å fange opp dette.

POPULÆR: I 2016 ga Unge Ferrari ut en EP sammen med Tomine Harket. Låtene er avspilt over 20 millioner ganger til sammen på Spotify. Hans mest populære solosanger ligger på rundt 16 millioner. Foto: Gitte Johannessen/NTB

Alle artister som har bedt om mer enn en million fra kompensasjonsordningen for mai-august, har fått sine søknader gjennomgått av kulturrådets revisor.

VG har tidligere omtalt hvem som har fått hva.

De siste ukene har også Lars Vaular og Matoma fått sine søknader innvilget, med beløp på henholdsvis 1.173.000 kroner og 1.530.000.

Dette i motsetning til Bjørn Eidsvåg, Highasakite og Rotlaus, som fikk kraftig reduserte tilskudd, mens Madcon fikk så lite at de frykter konkurs.

* I påvente av klagebehandlingen har Unge Ferrari fått innvilget sin søknad til kompensasjonsordningen for september. Den etterfulgte ordningen for mai-august, som denne saken handler om. For september søkte artisten fra sitt enkeltmannsforetak, og fikk de 153.553 kronene han ba om.