Musikkanmeldelse: Nye låter uke 43

Sandra Lyng, Ariana Grande, Ruben og Anna of the North: Her er noen av ukens viktigste låter lagt under anmelderlupen.

Anna of the North – «Believe»

Etter et knippe nedskrelte versjoner av eldre låter og den nydelige pianoballaden «Someone Special», samler Anna Lotterud i dag trådene med EP-utgivelsen «Believe», der tittellåten besnærende nok – på papiret, i alle fall – er Gjøvik-artistens tapning av Chers moderne autotune-klassiker fra 1998. Det har for lengst gått inflasjon i sjangeren «nakne coverversjoner», men Anna of the North mestrer formatet til fingerspissene – kanskje fordi dette ikke er noen akustisk versjon i det hele tatt, men snarere en dvelende og syntetisk sak som mobiliserer noen få, men velvalgte virkemidler på kløktig vis.

Ariana Grande – «Positions»

Endelig ny lyd fra Ariana. «Positions» er superstjernens første låt på egenhånd siden det snart to år gamle knallalbumet «Thank U, Next», uten å nærme seg nivået på høydepunktene derfra. Den forholdsvis toskete musikkvideoen iscenesetter Grande i de tre rollene hun tydeligvis makter å se for seg som alternativer – på soverommet, bak grytene og ved roret i Det hvite hus. OK. Selve sangen smyger seg elegant nok rundt i øret, men den oppleves fremfor alt som en ganerenser før de virkelige godbitene (forhåpentligvis) slippes løs på verden.

Matoma & Emma Steinbakken – «Wow»

Matoma fortsetter å jage minste-felles-multiplum-popen, denne gangen utstyrt med fargesterk åttitallskoloritt og Emma Steinbakken bak mikrofonen. Sistnevntes karakteriske vokal er det sterkeste kortet på «Wow», som tross et jovialt groove ikke på noe vis lever opp til tittelen sin. Det mest imponerende med melodien er snarere hvor få originale og overraskende vendinger Matoma greier å skvise inn i løpet av drøyt tre minutter. Lett å høre på, enda enklere å glemme.

Justin Bieber & Benny Blanco – «Lonely»

Biebs ligger ikke på latsiden. Dette ferskeste kapittelet i det forhenværende fjortisidolets «modne fase» er hans mest personlige låt hittil i karrieren – et rasende oppgjør med kjendistilværelsens jag, rullet ut i avkledd balladeformat: «And everybody saw me sick/ And it felt like no one gave a shit/ They criticized the things I did as an idiot kid». «Lonely» føles likevel – eller nettopp derfor – litt snau, helt ned til den knappe spilletiden på to minutter og tjueni sekunder. Benny Blanco treffer selvsagt tangentene han sikter på, men låten mangler en andreakt som kan røske vår mann ut av den altoppslukende selvmedlidenheten.

Sandra Lyng – «Kvitt flagg»

Sandra Lyngs formkurve i «Stjernekamp» har vært sterkt oppadgående de siste ukene, og i skrivende stund står hun fortjent igjen blant de tre gjenstående deltakerne. Da er det ikke så dumt å smi mens jernet er varmt. I likhet med den forrige singelen «Det bli bra igjen» er «Kvitt flagg» voksenpop på nordlandsdialekt – mer P1 enn P3, uten at dét på noe vis skal brukes mot Lyng. Gospeldragene som tiltar gjennom sangen er fine, refrenget varmer og uttrykket kler hovedpersonen. Så får det heller være at Sandra og hennes medlåtskrivere Ruben Markussen og Magnus Bertelsen fint kunne tatt langt større melodiske sjanser.

Ruben – «Dear God»

Mer Ruben i monitor. «Dear God» må imidlertid ikke forveksles med XTCs klassiske ateist-hymne fra 1986 – den 25 år gamle bjarkøyværingen lodder ikke helt de samme emosjonelle dypene som Andy Partridge. Ennå, i det minste. En EP med «dramatiske widescreen-ballader og tunge, harmoniske låter om ødelagte forhold» er varslet på nyåret, og denne forsmaken er absolutt storslått nok – men ikke så mye mer. Velsunget og «inderlig» soulpop, joda, men det voldsomme patoset på refrenget er på MGP-nivå og saboterer egenhendig fornemmelsen av ektefølthet.

Kylie Minogue – «I Love It»

Om noen har gjort seg fortjent til å kalle sitt femtende album «Disco», må det være Kylie Minogue: Den australske 52-åringen har tross alt leflet med sjangerens uttrykk og vibb i en snau mannsalder. «I Love It» gir ytterligere grunn til å glede seg til plateslippet 6. november: Den er riktignok ikke helt der oppe med den uimotståelige førstesingelen «Say Something», og noen hakk mer karikert. Men Kylie har disco-lettheten såpass under huden at hun kan ende opp med å kjempe med 27 år yngre Dua Lipa om årets album i dansepop-sjangeren.

Hellbillies – «Blå dag»

Huttetu! Dagene stadig blir kortere, surere og mørkere – og blåere, som Hellbillies konstaterer på sin flotte nye singel. En deilig tvillinggitarfigur vrenger låten i gang, og derfra rusler den avgårde med rufsete melodisk overskudd. Arne Moslåtten vinner kanskje ikke noen litterære priser for tekstlinjer som «Æ´re mogeleg tru, å få eit anna liv?/ Væra kreativ?», men Aslag Haugen makter å gjøre teksten levende og trøstende. Denne blir god å ha på øret gjennom høstmørket.

