Astrid S’ selskap økte omsetningen, men gikk fra pluss til minus i 2019

Hadde nesten en million i overskudd i 2018, gikk over en halv million i underskudd i fjor.

Det kommer frem av regnskap for 2019 innlevert til Brønnøysundregistrene fra selskapet Turn Up AS, som Astrid Smeplass (23) eier helt og fullt.

Årsresultatet viser 515.854 kroner i minus, mot 951.814 i pluss året før – og 1,1 million i pluss i 2017.

Dette til tross for at omsetningen har økt med godt over en million, fra 5,7 millioner i 2018 til 6,6 millioner i 2019.

Samtidig har driftskostnadene i selskapet økt betydelig. De var på 4,2 millioner i 2018, og gikk opp til 7,2 millioner i fjor.

Omløpsmidler i Turn Up har sunket fra 2,7 millioner til 1,2.

Kutter kostnader

I regnskapet står det at selskapet har innført kostnadsreduksjoner som følge av covid-19.

«Ut fra signalene norske myndigheter og markedet har gitt den siste tiden om lemping av tiltakene, har styret vurdert at selskapets finansielle og likviditetsmessige stilling vil være tilfredsstillende inntil aktiviteten tar seg opp igjen», heter det der.

VG har bedt Smeplass om kommentar til regnskapet.

Artisten fra Rennebu er i disse dager ute med sitt kritikerroste debutalbum «Leave It Beautiful».

Som VG tidligere har omtalt, er dette årets mest kostbare norske plate – som hennes plateselskap Universal regner med ca. 2,5 millioner i inntekter på.

