I VATER: Agnete Johnsen har gått mange år i mentalt mørke. Foto: Gisle Oddstad

Agnete Saba fra «Hver gang vi møtes»: − Alltid slitt med angst

Agnete Saba (26) har endelig lært seg å takle angsten hun aldri blir kvitt. I det siste også mye takket være en storesøster.

Publisert: Nå nettopp

Morgendagens møte med Agnete Sabas kveld i TV 2 «Hver gang vi møtes» blir en sterk opplevelse for henne. Da VG traff henne under innspillingen i fjor sommer, uttrykte hun at hun var spent på om hun var sterk nok til å gjennomføre et slikt program.

Da var det ingen ulempe at Maria Mena også er i årets gjeng.

– Maria har vært – og er fremdeles – et stort forbilde for meg. Hennes åpenhet har hjulpet meg til å ikke føle meg så ensom. Jeg snakket med Maria under perioden i Stockholm, hun støttet meg til og med offentlig, noe som virkelig betydde mye for meg, sier Saba til VG.

Kontakten mellom de to artistene ble forsterket under innspillingen.

– Det var noe som ga meg trygghet. Hun føles som en storesøster for meg, som passer på og er god og støttende. Jeg føler meg veldig heldig og er så takknemlig for at hun har vært der for meg, sier hun.

Mye har skjedd i Agnete Sabas liv fra hun som 14-åring vant MGP Jr. med The BlackSheeps. I lørdagens program aner vi at angsten og det dårlige selvbildet hun har slitt med de siste årene – spesielt etter Eurovision-opplevelsen i 2016 – har vært problematisk for henne lenge.

– Jeg har egentlig alltid slitt med angst, også før MGP Jr. Men jeg har bare ikke skjønt hva det var. Når presset i hverdagen økte – da jeg skulle være en vanlig tenåring i tillegg til å være en profesjonell artist – ble angsten mer fremtredende og vanskelig å håndtere, sier Saba, som legger til at hun tidlig snakket med psykologer.

– Men jeg følte aldri at jeg fikk den hjelpen jeg trengte da. Jeg har møtt mange behandlere opp igjennom årene, og jeg føler litt at det å finne riktig behandler er som å finne en veldig god venn, ikke alltid det klaffer like fort. Så det tok noen år før jeg fikk riktig hjelp. Men det viktigste for meg var at jeg og familien min aldri ga opp, jeg fikk den hjelpen som fungerte for meg til slutt, sier hun.

I dag kan hun fastslå at opplevelsen rundt «Hver gang vi møtes» slo positivt ut.

– Jeg hadde en kjempefin opplevelse. Det var selvfølgelig utfordrende, men det tror jeg det var for de fleste. Det er aldri enkelt å snakke så åpent om livet sitt i tillegg til mye nervøsitet før opptreden. Men vi var en så flott gjeng og alt føltes så trygt og fint med de jeg fikk dele denne opplevelsen med, så det var veldig godt å få snakke om så mye forskjellige temaer med de, sier hun.

Agnete Saba streifer innom mye i morgendagens program, der hun har invitert en spåkvinne som deler ut tarotkort som en budbringer for kjærlighetslivet hennes.

– Jeg har alltid interessert meg for tarotkort og det spirituelle. Så jeg syns det var spennende å få en som kan dette inn på gården for å legge kort på oss.

– Jeg må jo bare spørre; hvordan er det med kjærlighetslivet i dag? Har det dukket opp en «blond musiker» i livet ditt etter innspillingen?

– Nei, ingen blond musiker i livet mitt, smiler Agnete Saba.