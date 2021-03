Foto: Steven Ferdman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jason Derulo blir pappa

Jason Derulo (31) venter barn med modellkjæresten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det røper popartisten selv på Instagram.

«Kunne ikke gledet meg mer til det neste kapittelet i livet vårt», skriver Derulo og tagger kjæresten Jena Frames (26) i posten.

Posten viser paret i idylliske omgivelser på Bahamas, der man ser de to spasere hånd i hånd på stranden før han kysser hennes mage – som viser at hun må være godt på vei svangerskapet.

Også Jena Frames har delt gladnyheten på sin Instagram. Under et bilde av seg og Derulo skriver hun «Mamma & pappa».

Barnet er det første for begge.

De to møttes på et treningssenter i fjor, like før pandemien brøt ut. Paret har siden fått en stor følgerskare på TikTok, hvor de hyppig deler hverdagsklipp av hverandre, som dette:

Derulo, som for et par år siden tok Marcus & Martinus med på turné, har over 44 millioner følgere på TikTok. Selvsagt har han delt nyheten om den forestående familieforøkelsen også der.

Da 31-åringen opptrådte på VG-lista-showet på Rådhusplassen i 2013, uttalte han at han «aldri kommer til å oppleve noe lingnende».

Se Derulos plasseringer på VG-lista.