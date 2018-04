DØD: Avicii, med fødenavnet Tim Bergling, døde i Muscat i Oman lørdag kveld, bare 28 år gammel. Dødsårsaken er foreløpig ukjent. Foto: Ferdy Damman / AFP

Kommentar: Kometen som brant ut

kommentar

Publisert: 20.04.18 20:25 Oppdatert: 20.04.18 21:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-04-20T18:25:33Z

Tim Bergling, aka Avicii, ble sendt i rakettfart ut mot stjernehimmelen. Fallet ble dessverre deretter.

28 år er altfor ungt. Og det er spesielt for ungt for foregangsmennesker i en musikkbransje som endrer seg fra dag til dag.

Men eldre ble dessverre ikke Avicii . «Wake Me Up!», som hans kanskje største hit het. Sett av 1, 47 milliarder på YouTube. Hva skjedde?

Tim Bergling var en komet innen den nå innarbeidete EDM-sjangeren. For bare ett år siden kunne jeg bli spurt; hva mener du med EDM?

Electronic Dance Music. Det var undergrunnen som brøytet seg vei til overflaten. De illegale klubbene ble allemannseie gjennom musikken som ble spilt i forbudte nattetimer. I dag er alt dette stuerent. DJ-ene startet å skape musikk, ikke bare beats. Avicii var helt sentral i dette.

I dag er EDM både den mest populære musikksjangeren, og samtidig den som inspirerer og påvirker andre tradisjonelle pop-sjangre.

Hvem vi skal takke for det?

Avicii, først og fremst.

Jeg kjenner til flere norske DJ-er som har alt å takke Avicii for. Kygo har sagt det rett ut hvor mye Avicii har betydd for han, Alan Walker er en annen. Ingen av dem hadde hatt den samme karrieren som de nå har, om det ikke hadde vært for at Avicii pekte ut retningen.

På denne måten var Avicii bare den siste i en stolt rekke av svenske fornyere av verdens popmusikk. Jo, det startet med ABBA på 70-tallet, men alt som har med elektronikk og hitlistemusikk å gjøre i det siste tiåret startet med Denniz Pop og Max Martin. Som Avicii forgudet, etterapet og videreutviklet til sin helt egen tidstypiske signatur.

Etterpå var det han som var guden.

Tim Bergling sa i flere intervjuer at han ville ta en pause. Han var sliten. Ble syk. I en slik ung alder virket det som det eneste rette; da ville han komme sterkere tilbake, istedenfor å brenne seg helt ut i starten av tyveårene.

Men slik kometer gjør når de treffer jorden, sluknet også denne. Altfor tidlig.

STEIN ØSTBØ

Denne artikkelen handler om Avicii